刻意渲染威胁！中国批日本《防卫白皮书》

（德国之声中文网）中国国防部本周六（7月29日）表示，有个别国家为一己私利，派遣舰机频繁赴东海、南海海域炫耀武力，严重加剧地区紧张局势。在当天的记者会上，该部门新闻发言人谭克非就日本政府昨日发布的《防卫白皮书》答记者问时做出了上述表示。根据中国国防部官网，谭克非说，日方新版《防卫白皮书》固守错误对华认知，刻意渲染所谓“中国军事威胁”，中国对此表示坚决反对，已向日方提出严正交涉。

上月初，美中军舰险些在台海相撞，美国印太司令部6月3日发表声明称，美国伯克级驱逐舰“钟云号”（USS Chung-Hoon）和加拿大哈利法克斯级巡防舰“蒙特娄号”（HMCS Montreal）当日正联合通过台湾海峡，中国飞弹驱逐舰“苏州号”（PRC LY 132）却以“不安全方式”，突然切入美国钟云号的航道，迫使钟云号减速以避免碰撞。

日本防卫省本周五（7月28日）发布2023年度《防卫白皮书》，指出中国正急速强化军事力量，对国际秩序构成最大的战略挑战。为应对这一局面，白皮书认为，日本应与美国以及共同价值观的盟友密切合作。而这些盟友包括，澳大利亚、印度以及欧洲国家和韩国。日本也在加强同北约的关系，但东京设立北约办事处的设想未能落实。中国认为北约有意在日本设办事处一事是“东进亚太”，批评这会扩大“阵营对抗”。此事在北约内部也产生分歧，法国总统马克龙反对北约在日本设办事处，主张该组织应专注关切北大西洋区域的安全，而非东进亚太。

新闻发言人谭克非在周六的记者会上还表示，日本破坏中日关系政治基础，加剧台海地区局势紧张，这是极其错误和危险的。他敦促对方在台湾等重大问题上重信守诺，在军事安全领域谨言慎行，以实际行动推动双边关系回到正确轨道。

中国外交部也对《防卫白皮书》做出回应。本周五外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，日本新版《防卫白皮书》粗暴干涉中国内政，肆意抹黑中方正常的国防发展建设和海空军事活动，刻意渲染所谓中国威胁，制造地区局势紧张，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



路透社指出，去年12月，日本宣布未来五年将其国防开支翻倍，这是自二战以来该国最大规模的军事建设计划。当时，日本政府修订了3份与安保相关文件：《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》与《防卫力整备计划》。此举标志着二战后日本安全保障政策发生重大转变。文件要求，日本国防自卫队应有攻击敌方基地的能力。在《国家安全保障战略》中，日本将中国定位为"前所未有的最大战略挑战"。

（路透社等）

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