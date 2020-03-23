刺眼的死亡 新冠疫情下的哀悼

（德国之声中文网）连日来，在意大利北部城市贝加莫，军用卡车往返不停。新冠病毒罹难者的尸体如此之多，没有别的办法，只能这样运送到火葬场。

这些令人不安的照片在网络流传，传递着残酷的信息：在新冠病毒流行时期，逝者在告别人世的时候，身边没有亲人的陪伴；病毒不在乎死者的尊严，也不在乎亲友的悲恸。

贝加莫是意大利感染人数最多的城市。据当地政府发布的信息，仅上周就有300多人罹难。大多数逝者在医院病房里孤独地死去，没有亲人或朋友握着他们的手，分担他们的恐惧。由于存在感染的风险，访客不被允许进入医院，而且许多家庭成员自己也处于隔离之中。

病毒制定规则

新冠病毒有自己的剧本。首先，感染者的死亡脱离世间常情。其次，丧亲者只能独自承担悲伤。眼下，意大利北部举行的葬礼空前快速，没有送葬者。排队等候的时间很长。根据法律，人们仍然不能聚会。

意大利北部城市贝加莫附近小城Alzano Lombardo：空旷街边的墙上贴满讣告

由于无法互相拜访，亲朋好友不能亲临葬礼共同回忆死者的音容笑貌。没有慰籍悲伤的拥抱，没有并肩告别的葬礼。生者只能依靠内心的强大，通过电话和视频与家人哀悼。

社区居民往往只能依靠报纸上的讣告来了解邻里的生死。3月13日，当地报纸《贝加莫报》（L'Eco di Bergamo）刊登了整整十页的讣告。看来，新冠病毒不仅决定我们的尘世生活，还要决定我们辞世与致哀的方式。

死亡被推到一边

法国历史学家阿里耶斯（Philippe Ariès）在他的《死亡的历史》中论证，西方人的生死观在19世纪发生了很大的变化。在那之前的千百年间，死亡是人们熟悉的伴侣，是生命既存的部分。但是，阿里耶斯（Ariès）认为，现代人压抑了死亡的观念，将其摒弃在恐惧之中。在我们以成就为导向的社会中，死亡位于人生计划之外，它被认为是一种挫败，你得好自为之。

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今天的人们辞世之际，很少被家人和朋友围绕，而是消失于公众视野。在南欧的部分地区，情况有所不同，尤其是在几世同堂的家庭，生死循环尽在眼前。然而，多数时候，阿里耶斯在1978年所作的描述完全正确：死亡对我们来说日渐陌生，正从日常生活中隐身而去。

死亡脱离我们的现实生活，成为一种文化产品供人体验。舞台上、电影和电视里的死亡，往往具有壮观的形式，鲜血喷射而出。死亡已蜕变为一种艺术形式，不断重复对自身的压抑。

重归生活

新冠病毒疫情让情况变得有所不同：在意大利伦巴第州，不得不用军用卡车将逝者运往火葬场。毫无疑问：死亡因卡车成列而刺眼，仿佛要重新宣告它在我们生命中的位置，令人无法忽视。

在世界上大部分地区，公共生活因为新冠病毒疫情而停摆，消费和生产处于停滞状态。人类的损失非常惨重，但是总算能够聚焦于人道尊严和自我保护。对于那些痛失亲人、朋友和邻居的人们来说，这也许是一个小小的安慰。