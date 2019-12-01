刺激经济成长 中国央行宣布释放资金

(德国之声中文网) 中国人民银行1月1日在官方网站宣布，自1月6日起全面降准0.5％。中国人民银行发言人表示，此举是为了支持实体经济发展，并降低社会融资实际成本。

中国人民银行相关负责人透过声明表示，由於春节前民眾有更大的現金需求，降準將有效滿足春節前的大量現金需求。即便如此，中國人民銀行保證银行仍將維持一定程度的資金總量。 负责人强调，稳健货币政策取向没有改变。至于降准将如何支持实体经济，中国人民银行表示，这一波全面降准体將释放约人民币8000多亿元的長期資金。此舉能有效增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源，降低金融机构支持实体经济的资金成本，直接支持实体经济。

中国人民银行也指出，此次降准保持流动性合理充裕，有利于为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。此外，他们也计划透過市场化改革来強化貨幣傳遞政策。中國人民銀行深信此举将有利于激化市场主体活力。

为了解决民营企业融资难融资贵问题，中国人民银行表示，此次降准增加了金融机构的资金来源，大银行与中小银行都必须积极运用降准资金强化对民营企业的支持力度。 此次全面降准中，在省级行政区域及县域营运的中小银行，将可获得高达1200亿人民币的长期资金。

此外，此次降准每年能降低银行资金成本约150亿人民币。 这项作法主要是透过银行釋放資金来降低社会融资实际成本。

反映北京对经济压力的担忧

野村证券（Nomura Securities）经济学家路庭告诉法新社，这次的降准显现了中国政府对于信贷紧缩与中国经济所承受的压力感到担忧。 然而，路庭认为中国的经济尚未跌到谷底，所以市场在2020年初可能对中国经济的前景重燃希望。 他说：「我建议各界仍须谨慎评估降准对经济造成的冲击。 」

专家认为，中美贸易战与持续下降的国内需求是造成中国经济成长减缓的主要原因。中国与美国上个月宣布他们针对第一阶段贸易协议达成共识，此举被视为能有效减缓贸易战所带来的各项冲击。美国预计将取消一些对中国进口商品征收的关税，中国则承诺进行贸易改革并进口更多美国商品。

杨威廉/夏立民 (法新社、路透社)