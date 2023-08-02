刺激消费有困难：审计显示中国消费券作用不大

（德国之声中文网）中国多个省份的审计部门发现，2020年到2022年各地发放的地方消费券不仅仅遭到滥用，而且对提振消费市场几乎没有起到任何作用。在经济规模巨大的广东省，审计部门发现消费券的使用门槛过高、折扣力度过小、促销力度太弱。山东省的审计部门上星期也发布报告称，消费券发放管理混乱，不少数据也无故缺失。报告指出，某些县安排了1万元人民币的预算，但是实际支出仅为935元、惠及三家商户。这也凸显了消费券在贫困地区的局限性。

海南省两星期前的审计报告也显示，发放的800万元人民币的消费券中，至少有73%没能核销。还有4个城市压根没能发放的消费券票面金额就达到了2812万元。

在三年疫情期间，中国不少地方政府都曾发放消费券，以提振市场。而各地近期密集出炉的审计报告，则让不少分析人士担心北京不会在今年晚些时候采取更有力的刺激市场措施。

就业难的中国年轻人

关键症结让北京无能为力

就在7月31日，中国政府公布了刺激消费市场的20条措施，涉及房地产、汽车、餐饮等多个领域。发改委出台新规，要求各级政府必须确保首次购房者以及改善型购房者得到足够的支持。中央政府甚至还要求地方政府不再出台新的旨在保护气候的汽车限购措施，从而"稳定大宗消费"。

分析人士指出，消费市场受到的关键阻碍在于家庭对长期就业收入持悲观预期，但是北京对此症结暂时无能为力。

经济学人智库(EIU)在8月1日发布报告指出，由于收入预期以及就业前景存在普遍的不确定性，疲软的消费仍将是中国经济复苏的主要拖累。该智库建议，应加大消费者补贴力度，并推行以家庭为重心的财政转移支付措施来提振消费市场。

2022年，消费仅贡献了32.8%的中国GDP增长，显著低于2021年的54.5%。消费者信心遭削弱的主要原因包括严苛的新冠防疫措施以及日益动荡的国际地缘政治环境。而在去年12月全面放宽防疫后，中国并没有迎来期盼已久的强劲经济复苏。今年第二季度的GDP仅比疫情肆虐的去年同期增长了6.3%，远远低于分析人士的预期。房地产投资甚至同比下跌7.9%。与此同时，今年6月的青年失业率也创下历史新高，达到了21.3%。

（财新网、南华早报）

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