刺杀总统兇嫌落网 外界关注海地政局发展

(德国之声中文网) 海地警方周三(7月7日)表示，在海地总统若弗内尔·莫伊兹(Jovenel Moise) 被暗杀后，警方宣布已击毙4名「雇佣兵」，另外2名遭到拘捕，并称他们是刺杀总统的幕后黑手，也补充说警方正在首都太子港展开相关调查行动。

海地国家警察总署署长查尔斯 (Leon Charles)在电视上说明緝兇行动，并补充：「三名被劫持为人质的警察已被找回。」法新社报道，海地驻华盛顿大使埃德蒙(Bocchit Edmond)则表示，凶手是伪装成美国缉毒署人员的专业雇佣兵。

海地总统遭刺杀后，临时总理克劳德·约瑟夫(Claude Joseph) 宣布，海地全国戒严，并表示现在由他负责领导全国。

他在前一天证实，当地时间7月6日凌晨1点左右，一群身份不明，操英语和西班牙语的武装分子突袭莫伊兹总统的私人宅第并开枪打死了总统若弗内尔·莫伊兹( Jovenel Moïse)，其妻玛蒂娜（Martine）也受伤住院。根据法新社报道，约瑟夫表示玛蒂娜已脱离险境。

联合国安全理事会7月7日谴责了暗杀海地总统的行为。并呼吁所有各方「保持冷静」，不要采取任何暴力行动，也不要煽动暴力，避免任何可能导致当地政局更不稳定的行为。安理会也预计在8日举行紧急会议。

联合国秘书长古特雷斯呼吁海地人「保持团结」并「拒绝一切暴力」。欧盟外交政策负责人何塞普-博雷尔则警告说，海地「存在不稳定和暴力升级的风险」。

美国总统拜登提到，华盛顿准备以任何方式提供援助，也呼吁海地继续进行预计9月26日举行总统及议会选举。国务院发言人普莱斯说，公平的投票将「有利于向新当选的总统和平移交权力」。

台湾「所剩无几」的邦交国

目前中国外交部还未对这次事件表态，不过官媒已经有了许多报道。其中《环球人物》还关注「海地是台湾所剩无几的『邦交国』之一」，并称台湾在2018年被前友邦布吉纳法索「抛弃」后，邀请这次事件中被刺杀的海地总统莫伊兹「打前阵」赴台。台湾政府也为了「维稳邦交」，砸了1.5亿美元贷款，供海地进行电力建设。

台湾方面则是强调两国情谊与伙伴关系，根据中央社，总统蔡总统7日强调，将坚定与海地风雨同路，做友邦坚强后盾。曾经陪蔡英文去海地访问的立委罗致政也表示，政府会全力维护邦交。

(法新社、路透社等)



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