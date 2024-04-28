券商精英薪金缩水 中金公司降薪

中国经济疲弱的背景下，一向丰厚报酬的高薪券商员工也面临减薪。有消息人士向路透社表示，中国最大券商之一中金公司宣布削减工资新规，基本工资降薪幅度高达25%。

（德国之声中文网）三名不愿透露姓名的消息人士向路透社透露，在市场动荡和中国政府采取紧缩政策的背景下，证券行业的龙头企业中金公司（CICC）正在大幅削减基本工资，以节缩成本，基本工资降薪幅度高达25%。一些交易员在周五（4月26日）已经收到了有关通知。

其中两位消息人士说，新规将立即生效。中金公司没有立即回应路透社周日（4月28日）发出的置评请求。

超过 2000 名投资银行家遭薪金缩水，这是继去年4月路透社报道中金公司削减多达 40% 奖金之后，该公司再出台减薪政策。投资银行从业人员通常看业绩获得波动较大的奖金，但基本工资大幅削减的情况相对较少见。路透社去年6月报道，中金公司的一大竞争对手中信证券将其投资银行部门的薪酬降低了高达 15%。

券商精英是中国薪酬最高的打工群体之一，随着经济放缓，他们的高工资和高消费多次在社交媒体上遭到网民的批评。《第一财经》报道，券商一直稳居中国金融业薪酬金字塔的塔尖，无论是社交媒体上“凡尔赛”吐槽交税太多的券商女员工，还是被妻子晒出月均收入8.25万元证明的交易员，都凸显了这个行业的丰厚报酬。过去几年，中国大型金融公司纷纷采取紧缩措施，出台削减薪资和奖金政策的同时，还要求员工不在工作中穿戴昂贵的名牌衣服和手表，因为北京方面正在推动缩小贫富差距。

中国的穷人与富人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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