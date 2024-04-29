刷新30多年来新低 日元为何持续贬值？

本周一，日元跌破34年来新低后又大幅反弹，引发外界猜测日本政府可能已出手干预。日元持续走弱的原因究竟为何？

（德国之声中文网）日元经历多年下滑后，即使2007年以来日本首次加息，以及对经济的普遍乐观情绪，也未能止住日元下跌趋势。

从实际数字来看，日元处于至少自1970年代以来的最低水平。4月29日，日元兑美元汇率一度贬值至160.245日元兑换1美元，接着在几个小时内回弹至155.01日元兑1美元，而市场上似乎没有任何新闻或信息。

日元走弱有利于该国出口商的利润，访日游客也感觉到自己国家的货币更值钱了。但日元贬值却增加了进口成本，给家庭带来压力。

以下是几个日元走弱的原因：

利率

利率和汇率走势是外汇市场上的两股强大力量，而这两者都不利于日元。日本央行在4月份将日本短期利率维持在0至0.1%范围，没有表示未来会大幅或持续升息。

这使得日元成为利率或收益率最低的G10 货币，投资者以低廉的价格借入日元并售出，以购买收益率更高的货币，从而推动日元价格下跌。

这种被称为“利差交易”或“套息交易”（carry trades）的做法在市场波动相对较低时尤其具有吸引力。目前的利率相对较低，因为基本利率差可以驱动市场。

美国短期利率为5.25%至5.5%，预计要到11月或12月才会降息。

美国和日本10年期国债收益率差值约为375个基点。

日元贬值 引来大量旅游者进入（资料图片摄于2023年7月京都） 图像来源: Kota Kawasaki/AP Photo/picture alliance

汇率走势

日元为何会下跌？因为有人在抛售。而人们为何出售日元？因为它在贬值。这就是市场心态的自我实现循环。

日元已持续下滑三年多，自2021年初以来贬值超过三分之一，几乎无人有意阻挡它的下跌。

这种趋势使出口商不愿将外币收益兑换成日元，同时也鼓励日本金融机构向海外投资。对于押注日元走弱的投机客而言无疑是一大福音。

在截至4月23日的一周里，投机者的日元空头头寸创下2007年以来最高纪录。

展望

日本央行3月份做出历史性转变，宣布取消负利率。但此举宣传得非常充分，并没有把未来大幅加息摆在台面上，令投资者放心地增加日元空头头寸。

日本央行在四月份会议上维持政策不变，而且没有提供任何关于加息的新暗示，这似乎引发了新一波日元抛售潮，推动日元兑美元汇率短暂跌破160日元兑1美元，创下1990年来新低。利率形势也使日本大型投资者让现金滞留国外，以获取更好的回报。

大型金融机构日本邮政银行和日本邮政保险对路透社表示，其投资组合不会因为日本央行三月份的政策转变而发生根本改变。

回应

4月29日亚洲时间上午，日元在短短数小时内急速上涨，交易商因此怀疑，日本当局在连续数周威胁进行干预后终于出手。

当被问及日本是否进行了干预时，日本外汇事务最高官员神田真人拒绝发表评论。无论如何，在这些水平上进行干预的风险已相当高，几乎没有人愿意阻止日元反弹。

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实际情况

2 月份日元实际有效汇率指数值为70.25，这是自1994年国际清算银行有记录以来的最低值，也低于日本央行自1970年以来的任何回顾性预测值。

这意味着游客手中的货币比以往更值钱，这带动了旅游业的蓬勃发展。在旅游收入的帮助下，日本的经常收支已连续13个月保持盈余，而2月份游客达到279万人次，刷新单月最高记录。

然而，在日本脆弱的经济复苏中，国内消费一直是薄弱环节，因为家庭往往是净进口者，在日元疲软的情况下必须支付更高的价格。

与此同时，一些分析师表示，日元疲软有可能削弱中国制造业的竞争优势，并推测这可能是尽管中国政府严格控制人民币汇率，人民币近期仍下跌的原因。

（路透社）

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