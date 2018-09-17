刷存在感应对中国 日本首建航母

(德国之声中文网) 周二(12月18日)的日本内阁会议上，新一期的《防卫计划大纲》以及《中期防卫力量整备计划》都获得了正式批准并发布。日本政府在今后5年内将投入27万亿日元的防务费用(约合2420亿美元)，创下历史新高。

按照新版《防卫大纲》以及《中期计划》，日本将力图采购加强导弹防御所需的"宙斯盾"等高价装备；同时，面对中国在亚太地区的海上影响力扩张，日本还将改造两艘"出云级"直升机护卫舰为航空母舰。作为航母的配套，日本将寻求采购18架美制F35B隐身舰载战斗机。除此之外，约100架常规起降的F35A隐身战斗机也在计划之中。

一名不愿具名的日本防卫省官员对法新社表示，航母以及新型战斗机将提升自卫队的灵活性，以应对中国海军在若干日本离岛海域的活动。他说："日本自卫队在冲绳和台湾之间的存在感很低。"不过，他也强调，"出云舰"改造升级后，并不会成为具有攻击能力的真正航母，"日本不会打造美国那样的航母战斗群以及舰载机联队。"

战后在美国监督下制订的日本和平宪法第九条明确规定"不保持陆海空军及其他战争力量"，由此引申出日本自卫队的"专守防卫"政策，海上自卫队也因此不得拥有航母等进攻性武器。为了避免触及这一法律限制，新版《中期计划》避免将改造后的"出云级"护卫舰称为航母，而是"执行应对大型灾害等多样化任务的多功能应用母舰"。

采购美国军火 平衡美日逆差?

新版《中期计划》还提出要研发能够自主搜集情报的大型无人潜水器、引进无人侦察飞机、研制"高超音速巡航导弹"、引进美制远程巡航导弹，并促进电子战装备的研究工作。《防卫大纲》指出，太空、网络等"新领域"是"攸关存亡地重要"，认为日本应当在新领域拥有干扰对方通信等的能力。

内阁官房长官菅义伟周二在新闻发布会上表示，日本将从数量上以及质量上确保防务品质，从而应对迅速变化的安全环境。"我们相信，这一切都在宪法所允许的范围内。"

值得注意的是，新版《中期计划》中提到了采购高价美制武器。而就在近期，日本国内也有不少呼声要求政府加大采购美国军火的力度。大洋彼岸的华盛顿，特朗普总统则连续数月一直在抱怨美国对日贸易中的巨额逆差。

文山/叶宣/(共同社、法新社、新华社)