 刷存在感应对中国 日本首建航母 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

刷存在感应对中国 日本首建航母

本周二，日本内阁批准了新版《防卫计划大纲》，其中最引人注目的内容就是将两艘直升机护卫舰改造升级为航母。这也是二战结束以来，日本首次兴建航母。安倍晋三内阁指出，此举是为了应对东北亚地区日益增加的防务压力。

Japan Flugzeugträger (picture-alliance/AP Photo/Kyodo News)

(德国之声中文网) 周二(12月18日)的日本内阁会议上，新一期的《防卫计划大纲》以及《中期防卫力量整备计划》都获得了正式批准并发布。日本政府在今后5年内将投入27万亿日元的防务费用(约合2420亿美元)，创下历史新高。

DW.COM

面对持续扩张的中国海军力量和朝鲜的导弹及核计划，东京政府人士称，日本正探讨将“出云”号直升机母舰改造成真正的航空母舰，以供美制F-35B隐形战机起降。 (26.12.2017)

面对咄咄逼人的朝鲜和日益强大的中国，日本政府重新考虑其防务政策。有消息称，东京的计划中包括打造真正的航空母舰，但这是否与日本宪法冲突？中国又会如何看待？ (01.01.2018)

近日，多家中外华文媒体报道了中核集团招标建造首艘“核动力破冰综合保障船”的消息。这究竟是为研发核航母所作的准备，还是更多归因于中国对北极地区的兴趣与日俱增？ (27.06.2018)

中国官方媒体首次对外证实航母舰载机具备夜间起降能力,并称中国成为世界上少数几个掌握这种技术的国家。这是北京推进其武装力量现代化的最新展示。 (26.05.2018)

值中国海军建军节之际，首艘中国大陆国产航母本周一离开大连造船厂舾装码头，预计很快将开始首次海试。 (23.04.2018)

按照新版《防卫大纲》以及《中期计划》，日本将力图采购加强导弹防御所需的"宙斯盾"等高价装备；同时，面对中国在亚太地区的海上影响力扩张，日本还将改造两艘"出云级"直升机护卫舰为航空母舰。作为航母的配套，日本将寻求采购18架美制F35B隐身舰载战斗机。除此之外，约100架常规起降的F35A隐身战斗机也在计划之中。

一名不愿具名的日本防卫省官员对法新社表示，航母以及新型战斗机将提升自卫队的灵活性，以应对中国海军在若干日本离岛海域的活动。他说："日本自卫队在冲绳和台湾之间的存在感很低。"不过，他也强调，"出云舰"改造升级后，并不会成为具有攻击能力的真正航母，"日本不会打造美国那样的航母战斗群以及舰载机联队。"

战后在美国监督下制订的日本和平宪法第九条明确规定"不保持陆海空军及其他战争力量"，由此引申出日本自卫队的"专守防卫"政策，海上自卫队也因此不得拥有航母等进攻性武器。为了避免触及这一法律限制，新版《中期计划》避免将改造后的"出云级"护卫舰称为航母，而是"执行应对大型灾害等多样化任务的多功能应用母舰"。

采购美国军火 平衡美日逆差?

新版《中期计划》还提出要研发能够自主搜集情报的大型无人潜水器、引进无人侦察飞机、研制"高超音速巡航导弹"、引进美制远程巡航导弹，并促进电子战装备的研究工作。《防卫大纲》指出，太空、网络等"新领域"是"攸关存亡地重要"，认为日本应当在新领域拥有干扰对方通信等的能力。

内阁官房长官菅义伟周二在新闻发布会上表示，日本将从数量上以及质量上确保防务品质，从而应对迅速变化的安全环境。"我们相信，这一切都在宪法所允许的范围内。"

Japan F-35B Kampfjet (picture-alliance/AP Photo/Kyodo news/T. Kaneko)

F35B具有短距起降甚至垂直起降的能力，适合“出云舰”升级后的中小型航母。

值得注意的是，新版《中期计划》中提到了采购高价美制武器。而就在近期，日本国内也有不少呼声要求政府加大采购美国军火的力度。大洋彼岸的华盛顿，特朗普总统则连续数月一直在抱怨美国对日贸易中的巨额逆差。

文山/叶宣/(共同社、法新社、新华社)

 

相关内容

Südchinesisches Meer

日本潜艇首次南海训练 17.09.2018

日本防卫省周一对外界表示，海上自卫队的潜艇首次在南中国海进行了训练。在主权争端异常复杂的南中国海区域，日本近期活动也越发频繁。

Russland Eastern Economic Forum Shinzo Abe und Xi Jinping

特朗普阴影下的中日峰会 24.10.2018

从许多层面看，中国和日本其实都是对手。不过，在美国四处点燃贸易战烽火的北京之下，中日两国不得不暂时搁置争议，联手应对。本周，两国首脑将在北京首次举行峰会。

Gedenken an Atombomben-Angriff auf Nagasaki

安倍谋连任 修宪为目标 11.09.2018

日本首相安倍晋三自卖自夸以他自己名字命名的经济学。在正式宣布以自民党领导人身份寻求连任的同时，他还承诺对该国战后的和平宪法进行有争议的改革。

广告

媒体看中国

Zeitungssammlung im Jahre 1978 (DW)

40年前德语报刊如何看十一届三中全会

四十年前的12月，中国共产党召开十一届三中全会，宣布改革开放政策。这一具有划时代意义的决策，当时便引发全球媒体关注。德国之声从档案库中翻阅1978年底的德语区各大报刊，找到了不少对该会议的报道和评论。 