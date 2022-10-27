 制裁让俄罗斯经济受伤多重？ | 经济纵横 | DW | 30.10.2022

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经济纵横

制裁让俄罗斯经济受伤多重？

德国两家权威经济研究所的最新研究报告显示，虽然中国、印度等大经济体并未参与国际社会对俄罗斯和伊朗的制裁，但制裁已明显让俄罗斯和伊朗的社会富裕程度下降。

研究：制裁让对象国经济富裕减损

研究：制裁让对象国经济富裕减损

（德国之声中文网）柏林的德国经济研究所（DIW）和基尔的世界经济研究所（IfW）本周五（10月28日）共同发布的一份研究报告得出结果：经济制裁可能给对象国家带来严重的损失，即便像中国这样的大国不直接参与制裁。无论是2014年针对俄罗斯吞并克里米亚半岛、还是2012年对伊朗的制裁都起到了可见的明显效果。

报告作者之一，世界经济研究所贸易政策研究中心的辛茨（Julian Hinz）表示，联系到今年对俄罗斯实施的国际制裁，"值得注意的是，即便并非全球所有重要经济体都参与，制裁还是会造成对象国家繁荣富裕水平的显著损失"。

与2014年受制裁之前相比，俄罗斯的出口长期减损36%，进口减少30%。这造成的结果相当于该国的富裕水平下降1.5%，或者贸易收益减少10%。

就伊朗而言，出口减少了41%，进口更是减少了83%。相当于该国的富裕水准下降1.7%，或贸易收益缩水12%。最广为人知、最常用的衡量富裕程度的指标是国内生产总值（GDP），它囊括了一个国家一定时间段内所有在市场上交易或由国家产出的货物和服务的总量。

西方对俄制裁真的有效吗？

参与研究报告的学者指出，尽管并没有形成全球统一的联合行动，但制裁仍显现出效果。研究将确实出现的制裁效果同假设全球范围制裁理论上会达到的效果进行了比较，发现即便是少数国家的制裁，对俄罗斯和伊朗造成的损失效应依然达到"全体"制裁的60%。辛茨解释说，即便有重要的国家缺席，联合制裁还是能够严重削弱受制裁国家的经济。

研究还显示，哪些国家如果加入以美国为首的制裁阵营，能使得制裁的效果尤其扩大。就对俄制裁而言，将包括中国、越南、白俄罗斯、土耳其和韩国。如果上述国家能加入制裁行列，制裁措施给俄罗斯经济的损失会显著增加。

而对伊朗而言，如果中国、阿联酋、印度、新加坡和巴西参与对该国制裁，制裁措施将获得更大的力度。

报告认为，如果官方保持中立的中国参与对俄罗斯和伊朗的制裁，会让两国经济的损失代价大幅升高，却几乎不会给中国的富裕造成损害。"如果想让制裁给伊朗和俄罗斯带来更高的代价，如中国、印度、巴西和越南等规模较大的发展中国家，是重要的结盟伙伴。"辛茨说。

两家研究所的学者还分析了哪些国家参与制裁使本国经济富裕承受的损失代价最高。在对俄制裁方面，波罗的海沿岸三国拉脱维亚、立陶宛爱沙尼亚和乌克兰承受了巨大的代价。从绝对损失看，德国、波兰和乌克兰受损最高，而美国、英国、日本、加拿大和澳大利亚对制裁付出的代价最小。

（路透社、IFW）

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