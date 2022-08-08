制裁措施究竟如何发挥作用？

（德国之声中文网）武器禁运、旅行禁令、贸易封锁：制裁的旋转木马越转越快。最新的例子：中国对台湾的出口禁令和俄罗斯入侵乌克兰后受到全面制裁。联合国（UN）对14个国家实施制裁，欧盟制裁名单上有35国，美国制裁的国家和组织高达38个。

但这一替代武装冲突的手段是否奏效？它是否超出了政治信号效应？在其最新和平报告中，"德国全球和地区研究所"（Giga）得出一个复杂的结论。

该报告称："所有制裁中，只有不到一半的制裁以被制裁方的全面让步而结束。……这清楚表明，制裁是一种矛盾的和平政策工具，和军事干预一样，它必须纳入整体政治、外交和经济战略中"。

报告指出，也有 "明显的成功"，其中包括旨在结束其核武器计划的对利比亚的制裁（1978-2006年）、对保加利亚的反腐败制裁（2007-09年）、联合国对科特迪瓦内战的制裁（2003-16年）。1990年代对南非种族隔离政权的制裁也被认为是一种成功。一长串被制裁国家名单显示，它们大都位于南半球。德国之声拣选其中6个国家，揭示制裁措施分别产生了哪些具体影响。

土耳其

自2019年10月14日起，欧盟对安卡拉实施制裁，原因是该国执意在地中海东部国家塞浦路斯海岸钻探天然气。制裁措施中包括禁止旅行、冻结参与天然气生产的个人和企业的资产。

此外，从2020年12月起，美国也对这个北约伙伴实施制裁，原因是，该国从俄罗斯国家武器出口商购置军事装备，由此违反了美国的二级制裁，即禁止与受美国制裁的国家（如俄罗斯）做生意。

制裁加重了土耳其的经济危机，但未能迫使总统埃尔多安做出让步。

委内瑞拉

多国对总统马杜罗的委内瑞拉政府实施制裁，最引人注目的是美国、加拿大、墨西哥、巴拿马和瑞士。

自2015年起，美国对加拉加斯政府实施全面制裁，从2019年以来，也将该国国有石油公司PDVSA列为惩罚对象。不过，在目前的能源危机背景下，若干限制措施被放宽。

欧盟从2017年11月起也加入制裁行列，惩罚该国侵犯人权和民主的行为。

在政治上，制裁孤立了委内瑞拉，但导致该国对中国和俄罗斯的依赖性增加，所期望的政权转移未能实现。

古巴

1962年2月3日美国总统肯尼迪宣布的对古巴贸易禁运是史上持续时间最长的制裁，其目的是推翻卡斯特罗的共产主义政权。

1992年起，古巴每年都在联合国大会上提出谴责和废除美国贸易封锁的动议。此间，世界上绝大多数国家，特别是拉丁美洲国家，赞成结束制裁。2008年，欧盟取消对该国的制裁措施。

在美国总统特朗普取消了前任奥巴马对古巴的救济措施后，现任总统拜登有意再度弱化对古制裁。制裁加强了哈瓦那政权，因为，它可将所有危机归咎于美国。

马里

西非国家马里受多重制裁:联合国安理会（2017年9月5日的决议）、西非经济共同体、欧盟、美国。

由于 "一再违反停火协议、2015年和平条约、恐怖活动和对联合国维和特派团马里稳定团的袭击"，美国于2019年7月26日决定对该国追加制裁措施。

2020年8月马里发生军事政变后， 西非经济共同体对该国实施制裁，今年7月7日解除，理由是，该国当局宣布将于2023年11月举行议会选举、2024年举行总统选举，满足了解除制裁基础要求。

利比亚

对利比亚的制裁清单也很长。1993年，一架美国民航客机在苏格兰洛克比上空被炸毁。联合国安理会对该国首次实施一系列限制。在时任总统卡扎菲认罪并对270名受害者家属支付赔偿费后，2003年制裁措施取消。

此后，该国发生内战。2011年，联合国安理会又通过一揽子对利制裁措施，包括设置禁飞区。原定2022年7月30日解除的石油出口禁令，被延至2023年10月30日。2020年9月21日，欧盟实施追加制裁，以惩罚该国侵犯人权和违反武器禁运行为。部分制裁措施，尤其是设置禁飞区，被认为是成功的。

伊朗

没有哪个国家像伊朗那样受到如此复杂的系统制裁的约束。其背景不仅是伊朗的核计划，还因其侵犯人权和支持恐怖主义行为。

联合国对伊朗的制裁分两步取消：2016年1月16日，签署国际伊朗核问题协议后；2020年10月，解除武器禁运。它被认为是制裁有效的证明。

欧盟支持联合国，但因伊朗受控侵犯人权和恐怖主义，仍保留了对该国的部分制裁措施。尽管有所放松，美国也仍维持复杂的制裁系统。

制裁给伊朗带来巨大经济后果。今年5月访问伊朗后，联合国特使杜汉（Alena Douhan）称，她对该国面临的人道危机感到深深的忧虑。

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