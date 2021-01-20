制裁多名美前官员 中外交部：蓬佩奥是「世纪笑话」 

(德国之声中文网) 在美国总统拜登宣示就职後不久，中国外交部宣布对28名在涉华问题上严重侵犯中国主权丶付有主要责任的28名美国反华政治人物实施制裁。被中国外交部点名的包含蓬佩奥丶纳瓦罗丶奥布莱恩丶史达伟丶博明丶阿扎尔丶克拉奇丶克拉夫特以及博尔顿丶班农等特朗普执政时期的重要官员。

中国周三表示，希望与美国总统拜登的美国新政府合作，同时宣布对 「撒谎和欺骗 」的离任国务卿蓬佩奥和特朗普手下的其他27名高官进行制裁。

此举显示中国的愤怒，尤其是对蓬佩奥在上任的最后一天称中国对新疆的维吾尔人与其他少数民族穆斯林实施种族灭绝的行为。然而，拜登政府的国务卿人选布林肯也表示认同蓬佩奥的说法。

中国外交部在其网站上透过声明宣布了制裁措施，称蓬佩奥等人「罔顾中美两国人民的利益，策划丶推动实施了一系列疯狂的行径，严重干涉中国内政丶损害了中国的利益丶伤害了中国人民的感情，也严重破坏了中美关系。」。

这28名前官员和直系亲属将被禁止进入中国内地丶香港或澳门，与他们相关的公司和机构也被限制与中国做生意。蓬佩奥丶其他被制裁的前官员与美国国务院都没有回应媒体的相关提问。

大西洋理事会智库的制裁专家奥图尔 (Brian O'Toole) 告诉路透社，中国此举充满报复的意图，并强调此举的政治意味大过於其他目的。他说：「我怀疑他们会以依照个案处理的方式执行制裁，而不是列出非常明确的限制。」

中国在过去一年中曾对美国议员实施制裁，但针对美国前官员和即将离任的官员施行制裁是一种不同於以往丶充满蔑视意味的表态。

中国外交部：蓬佩奥是「世纪笑话」

蓬佩奥在上任的最后几周发动了一系列针对中国的措施，他在19日宣布，中国对维吾尔族穆斯林犯下了「种族灭绝和反人类罪的行为」。拜登的国务卿人选布林肯也同意蓬佩奥的说法，并强调他将延续美国政府针对中国迫害维吾尔人所推出的一系列政策。

中国外交部发言人华春莹20日在例行记者会上回应相关提问时表示，蓬佩奥的所作所为对他个人的信誉以及美国的形象与信誉造成损害。她说：「蓬佩奥所撒的谎丶造的谣丶放的毒，我想大家都是清楚的。这位以撒谎丶欺骗而臭名昭着的美国政客正以其末日疯狂和世纪谎言把自己变成末日小丑和世纪笑话。」

华春莹强调，反人类罪与种族灭绝在国际法中有明确定义，而蓬佩奥所谓中国在新疆实施种族灭绝与反人类罪是美国个别反华势力「蓄意炮制的伪命题」。她重申：「中方迄今已经先后发布8份涉疆白皮书，新疆自治区政府已举办了23场新闻发布会，以大量详实数字丶事例，展现新疆各族人民群众安居乐业丶团结和谐的生活。」

华春莹表示，特朗普政府在中国议题上犯了根本错误，把中国作为最大战略竞争对手，并对中国采取种种干涉内政手段。她说，特朗普政府的作法「给中美关系造成严重损害」。她呼吁拜登政府能理性看待中国，「本着相互尊重丶平等互利的精神推动中美关系尽快重回健康稳定发展的正轨」。

她表示：「我们希望美国新政府能够在包括涉疆等一系列重要问题上，有自己理性丶冷静丶准确的判断。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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