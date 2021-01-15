（德国之声中文网）全球智能手机市场上，中国供应商小米取代了受美国制裁的竞争对手华为的位置。根据市场分析公司Canalys的计算，在今年第二季度的设备销售方面，小米已晋升行业第二位，并相当靠近市场大佬——韩国的三星。数据显示，小米的销售量一年内增加了83%，市场份额达17%。三星的占比为19%。根据Canalys的分析报告，iPhone制造商苹果公司市场占有率为14%，位居第三。

无谷歌应用程序，便无任何机会

直到去年，华为还是第二大智能手机供应商，并有意攻占首位。但在美国政府制裁后，这家中国网络设备和电子公司无法再获各种西方技术。

因缺乏谷歌应用程序，2020年推出的华为Mate 40 Pro无法接续其成功的前辈。

华为此后一直未能推出任何带有谷歌服务的新手机，这对国际智能手机业务而言，尤其让人痛苦。因此，华为不得不建立自己的应用程序平台。

尽管在中国仍然扮演着重要角色，但华为仍已跌出全球智能手机供应商领先名单。排名前五的是同样来自中国的Oppo和Vivo，其市场份额均在10%左右。

没有谷歌的华为Mate 40 Pro

爱立信在中国处不利地位

在另一个主要业务领域，即移动网络设备板块，华为也遇到政治麻烦。美国和其它几个西方国家禁止华为参与本国5G网络建设，理由是，存在安全隐患、中国可能从事间谍活动。华为一直予以否认。

瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚这两家欧洲网络供应商或能因华为遭排挤而获益，并因需求增加感到高兴。

然而，与此同时，爱立信也领略到了政治对企业的影响有多大。去年10月瑞典政府决定将中国企业排除于本国5G网络建设后，这家瑞典康采恩在中华人民共和国的业务便随之恶化。

目前，爱立信在中国市场的占有率几达百分之十。但首席财务官梅兰德（Carl Mellander）上周五（7月17日）表示，有理由相信，未来在中国的市场份额会减少。公司预期，将不会赢得中国5G网络的关键招标。此言一出，爱立信股价一度下跌10%。

诺基亚乐观

爱立信的芬兰竞争对手诺基亚本周则踌躇满志。该集团宣布，鉴于业务发展良好，它将提高全年预期值。

芬兰未像瑞典那样，从根本上将华为和其它中企排除在5Ｇ网络建设之外。该国去年12月虽通过一项法律，授权行政当局可从国家安全受威胁角度考虑，将外国技术部件排除出网络核心，但既未点名华为，也未提及中国。

华为当时就对此表示赞赏。一发言人称：“遗憾的是，国际网络安全辩论只集中在中国厂商身上，而我们知道，所有厂商的设备都可能存在漏洞。……芬兰法律采取了更为现实的方法，将重点放在设备而非供应商上。”

在德国，华为亦未从根本上被排除在网络建设之外。

（路透社，德新社）

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