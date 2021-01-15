（德国之声中文网）全球智能手机市场上，中国供应商小米取代了受美国制裁的竞争对手华为的位置。根据市场分析公司Canalys的计算，在今年第二季度的设备销售方面，小米已晋升行业第二位，并相当靠近市场大佬——韩国的三星。数据显示，小米的销售量一年内增加了83%，市场份额达17%。三星的占比为19%。根据Canalys的分析报告，iPhone制造商苹果公司市场占有率为14%，位居第三。
无谷歌应用程序，便无任何机会
直到去年，华为还是第二大智能手机供应商，并有意攻占首位。但在美国政府制裁后，这家中国网络设备和电子公司无法再获各种西方技术。
因缺乏谷歌应用程序，2020年推出的华为Mate 40 Pro无法接续其成功的前辈。
华为此后一直未能推出任何带有谷歌服务的新手机，这对国际智能手机业务而言，尤其让人痛苦。因此，华为不得不建立自己的应用程序平台。
尽管在中国仍然扮演着重要角色，但华为仍已跌出全球智能手机供应商领先名单。排名前五的是同样来自中国的Oppo和Vivo，其市场份额均在10%左右。
没有谷歌的华为Mate 40 Pro
爱立信在中国处不利地位
在另一个主要业务领域，即移动网络设备板块，华为也遇到政治麻烦。美国和其它几个西方国家禁止华为参与本国5G网络建设，理由是，存在安全隐患、中国可能从事间谍活动。华为一直予以否认。
瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚这两家欧洲网络供应商或能因华为遭排挤而获益，并因需求增加感到高兴。
然而，与此同时，爱立信也领略到了政治对企业的影响有多大。去年10月瑞典政府决定将中国企业排除于本国5G网络建设后，这家瑞典康采恩在中华人民共和国的业务便随之恶化。
目前，爱立信在中国市场的占有率几达百分之十。但首席财务官梅兰德（Carl Mellander）上周五（7月17日）表示，有理由相信，未来在中国的市场份额会减少。公司预期，将不会赢得中国5G网络的关键招标。此言一出，爱立信股价一度下跌10%。
若爱立信不是一家瑞典公司而是一家芬兰公司，则它在中国的业绩会更好
诺基亚乐观
爱立信的芬兰竞争对手诺基亚本周则踌躇满志。该集团宣布，鉴于业务发展良好，它将提高全年预期值。
芬兰未像瑞典那样，从根本上将华为和其它中企排除在5Ｇ网络建设之外。该国去年12月虽通过一项法律，授权行政当局可从国家安全受威胁角度考虑，将外国技术部件排除出网络核心，但既未点名华为，也未提及中国。
华为当时就对此表示赞赏。一发言人称：“遗憾的是，国际网络安全辩论只集中在中国厂商身上，而我们知道，所有厂商的设备都可能存在漏洞。……芬兰法律采取了更为现实的方法，将重点放在设备而非供应商上。”
在德国，华为亦未从根本上被排除在网络建设之外。
（路透社，德新社）
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美国制裁华为大事记
“实体清单”事件
2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。
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美国制裁华为大事记
华为在美国提起诉讼
2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。
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限制使用安卓系统
2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。
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美国制裁华为大事记
华为“货件被失误转运”
2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。
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国家安全威胁
2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。
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美国制裁华为大事记
禁止美國政府部门购买华为的设备和服务
2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。
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美国制裁华为大事记
法官下令取消华为首席律师资格
2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。
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临时许可再次延期
2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。
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美国制裁华为大事记
外国半导体公司须获美国政府许可
2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。
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美国制裁华为大事记
入境签证限制
2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。
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美国制裁华为大事记
华为38家子公司被列入实体清单
2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。