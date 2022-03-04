制裁俄罗斯 我们普通人会受到哪些影响?

(德国之声中文网) 法国财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）最近就说，欧盟和美国已经发动了针对俄罗斯的"经济战"。

目前，西方颁布的对俄制裁措施已经大面积切断了俄罗斯与国际金融市场的联系，该国金融市场已经陷入了动荡，卢布兑美元汇率已经降至了历史最低点。在俄罗斯各大城市街头，民众在取款机前排起了长队，希望能够尽快取出现金。

而在俄罗斯之外，民众也将感受到西方制裁带来的巨大冲击。不论是依赖乌克兰小麦的埃及，还是依赖俄罗斯天然气的德国，这场军事和经济层面的战争都将带来切肤之痛。

能源价格高涨

随着西方祭出一轮又一轮的对俄制裁，国际天然气和石油价格不断上涨。业内人士担心，此次交战双方分别是全球主要油气输出国之一俄罗斯以及天然气重要中转国乌克兰，因此油气供应量很有可能突然暴跌。

尽管西方的制裁并没有直接针对俄罗斯的能源出口，但是分析人士担心俄罗斯可能主动削减油气出口，以报复西方制裁。另一方面，西方国家的制裁范围也有可能拓展到俄罗斯的能源出口领域，以打击该国的重要财政收入。

挪威独立能源咨询机构睿咨得能源(Rystad Energy)的原油市场分析师迪克松(Louise Dickson)指出，来自俄罗斯的能源供给现在面临着很大的风险，"一方面俄罗斯可能会把它作为一项反制武器，另一方面它也有可能因西方制裁而退出市场。"

还有人担心，将俄罗斯主要银行排除出SWIFT系统也会让购买该国油气变得异常繁琐。据报道，法国兴业银行以及瑞士信贷集团就已经停止为所有来自俄罗斯的商品提供融资。

在欧洲能源市场，来自俄罗斯的天然气占比1/3，俄罗斯石油也占比1/4。许多欧洲人担心，一旦俄罗斯油气供应量骤减，居民住宅取暖将成问题，电力价格也将猛烈上涨到天文数字。

德意志银行分析师赖德(Jim Reid)在一份致客户的信函中写道："截至目前，制裁措施似乎避开了能源领域，因此外溢效应并没有非常严重。但是也不应忽视：出现更恶劣情况的风险依然存在。"

观看视频 01:32 地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

粮食价格暴涨

乌克兰的战火还让人担心小麦、玉米、油菜的供应。芝加哥期货交易所的小麦期货价格一度到达了13年来的最高点，玉米期货价格也一路走高。

俄罗斯和乌克兰的小麦出口量合计占到全球小麦出口量的30%，玉米出口量占比也近20%，葵花籽油的出口量占比更是达到80%。在中东以及欧洲市场，俄罗斯以及乌克兰都是重要的小麦供应国。土耳其、埃及是俄罗斯小麦的最大进口国。

专家担心，俄罗斯在乌克兰的军事行动将进一步推高利比亚、也门、黎巴嫩等动荡国家的粮价，进一步加剧这些国家的粮食危机。

目前，俄乌两国在黑海沿岸的港口都受到了战火波及，通过这些港口向亚洲、非洲、欧盟的粮食出口受到了很大影响。埃及近日就被迫取消了小麦采购招标，原因是仅受到寥寥数个报价，且价格都非常高。

全球通货膨胀

对于全球绝大多数国家的民众而言，乌克兰战火以及随之而来的制裁措施意味着更高的通胀率。目前，铝制品价格已经上涨到了历史性高位，超越了2008年的水平。外贸圈内人士担心，西方制裁措施以及俄罗斯的反制措施将会沉重打击全球铝供给量。俄罗斯铝产量约占全球总额的6%。

更高的能源价格、电力短缺也将会严重影响冶金业这个耗能大户，许多相关企业将会因为能源供应紧张而不得不停产、减产。

凯投宏观的图韦(Jason Tuvey)就指出，全球供应链再次中断是一个重要风险，至少这些商品的价格可能会在今后一段时间内都保持高位，这会导致全球通胀率在更长时间内走高。

俄罗斯入侵乌克兰，还有可能破坏疫情后的全球经济复苏。据预计，各国经济政策制订者将不得不在经济复苏期出台收紧货币供应量的措施，以抑制通胀。事实上，在乌克兰战事爆发前，美国、德国等国的通胀率就已经上涨到了数十年来的最高峰。

而围绕经济复苏的不确定性，则最终可能会推迟各国央行的加息激化。这也意味着，超低利率抵押贷款以及个人贷款还将继续存在一段时间。

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