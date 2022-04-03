制裁俄罗斯？印度：不，不，我们要更多采购俄产品

（德国之声中文网）“我们是朋友”，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在新德里与印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）一起亮相时说。这位俄外长还补充表示：“我们准备提供印度想要购买的所有商品。”

奉行中立路线

在访问中国之后，拉夫罗夫本周也访问了印度。印度目前已经是俄罗斯原材料的最大买家之一。鉴于欧盟宣布将要尽快摆脱对俄罗斯能源供应的依赖，莫斯科现在开始在亚洲寻找其他买家。

除了印度，G20国家印度尼西亚也表示有兴趣购买俄罗斯石油。

印度是仅次于中国的全球人口第二大国，对于俄罗斯而言非常重要。印度没有因为俄罗斯入侵乌克兰而加入西方的对俄制裁行列。相反，印度在很大程度上奉行中立路线。新德里呼吁在乌克兰立即实现停火，但拒绝明确谴责莫斯科。在联合国关于战争的若干决议中，印度投了弃权票。

近年来，印度与美国、日本和澳大利亚组成“四国集团”，以抗衡中国的地区影响力。但与此同时，新德里政府显然不想涉足远在欧洲的冲突。

“我会把我们国家的利益放在第一位”

有迹象表明，印度可能成为西方与俄罗斯冲突的受益者之一。到目前为止，俄罗斯是印度国防装备的主要供应国。但两国之间的年贸易总额仍然较小，近年来平均只有90亿美元，贸易内容主要是化肥和石油。

相比之下，印度与中国的双边贸易额每年超过1000亿美元。不过，自俄罗斯入侵乌克兰依赖，俄罗斯原油折扣很高，印度至少已经购买了1300万桶，而去年全年印度从俄罗斯才进口了近1600万桶。

这令西方不满，拜登此前批评印度对俄立场“不坚定”。然而，新德里政府拒绝接受来自西方的批评。“我会把我们国家的利益放在第一位，把能源安全放在第一位”，印度财长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）告诉媒体。她这里指的是来自俄罗斯的廉价石油，“我为什么不买呢？我的人民需要它”。

印度钢铁部长也于近日表示，印度考虑将用于钢铁生产的俄罗斯焦煤进口量增加一倍。印度最近还签署了一份4月份购买4.5万吨俄罗斯葵花籽油的协议，来补上乌克兰未能提供的供应。

助莫斯科一臂之力

“印度总体上会从俄罗斯进口更多的物品，尤其是在有折扣的情况下”，一位印度政府高级官员说。

这样一来，印度会为俄罗斯提供其急需的外汇，让俄罗斯总统普京期望能抵御西方制裁。

与此同时，印度也在规避西方对俄罗斯的金融制裁。新德里政府现在正试图建立一个印度卢比与卢布的交易系统，这样可以让两国的交易与欧元、美元脱钩。

对此，拉夫罗夫表示认同。这位俄外长说：“很明显，越来越多的交易将通过这个系统以本国货币进行，绕过美元、欧元等货币。”他表示，两国可以为石油、国防装备等贸易，建立一个卢比-卢布机制。

（路透社）

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