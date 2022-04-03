 制裁俄罗斯？印度：不，不，我们要更多采购俄产品 | 经济纵横 | DW | 03.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

制裁俄罗斯？印度：不，不，我们要更多采购俄产品

俄外长拉夫罗夫在访问印度后明显很高兴。印度决定从俄罗斯方面购买更多商品和能源。这会让莫斯科无需过于担心国际制裁，令西方不满。不过，新德里显然无意加入西方的抗俄阵营，表示会把本国利益放在第一位。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）与印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在新德里会面

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）与印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在新德里会面

（德国之声中文网）“我们是朋友”，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在新德里与印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）一起亮相时说。这位俄外长还补充表示：“我们准备提供印度想要购买的所有商品。”

奉行中立路线

在访问中国之后，拉夫罗夫本周也访问了印度。印度目前已经是俄罗斯原材料的最大买家之一。鉴于欧盟宣布将要尽快摆脱对俄罗斯能源供应的依赖，莫斯科现在开始在亚洲寻找其他买家。

除了印度，G20国家印度尼西亚也表示有兴趣购买俄罗斯石油。

DW.COM

俄罗斯入侵乌克兰以来，印度一直试图的外交场上走钢丝。新德里极力避免在西方和俄罗斯之间选边站队。

印度政府拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰。在印度社媒和右翼团体中，也可以看到一场支持莫斯科的运动。

入侵乌克兰战争爆发以来的首个预测结果显示，即便近期实现停火，俄罗斯和乌克兰两国经济也将分别萎缩 10%和 20%。

为了抗议俄罗斯对乌克兰的侵略行径，减少或禁止进口俄罗斯原油及天然气，这样的制裁措施能达到预期的效果吗？有人认为，这样做不仅有损本土经济，而且还会让中国和印度坐收渔翁之利，因为中印两国可以从急于摆脱困境的俄罗斯手中获取廉价原油和天然气，从而也会使西方切断普京战争经费的初衷化为泡影。

印度是仅次于中国的全球人口第二大国，对于俄罗斯而言非常重要。印度没有因为俄罗斯入侵乌克兰而加入西方的对俄制裁行列。相反，印度在很大程度上奉行中立路线。新德里呼吁在乌克兰立即实现停火，但拒绝明确谴责莫斯科。在联合国关于战争的若干决议中，印度投了弃权票。

近年来，印度与美国、日本和澳大利亚组成“四国集团”，以抗衡中国的地区影响力。但与此同时，新德里政府显然不想涉足远在欧洲的冲突。

“我会把我们国家的利益放在第一位”

有迹象表明，印度可能成为西方与俄罗斯冲突的受益者之一。到目前为止，俄罗斯是印度国防装备的主要供应国。但两国之间的年贸易总额仍然较小，近年来平均只有90亿美元，贸易内容主要是化肥和石油。

相比之下，印度与中国的双边贸易额每年超过1000亿美元。不过，自俄罗斯入侵乌克兰依赖，俄罗斯原油折扣很高，印度至少已经购买了1300万桶，而去年全年印度从俄罗斯才进口了近1600万桶。

这令西方不满，拜登此前批评印度对俄立场“不坚定”。然而，新德里政府拒绝接受来自西方的批评。“我会把我们国家的利益放在第一位，把能源安全放在第一位”，印度财长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）告诉媒体。她这里指的是来自俄罗斯的廉价石油，“我为什么不买呢？我的人民需要它”。

印度钢铁部长也于近日表示，印度考虑将用于钢铁生产的俄罗斯焦煤进口量增加一倍。印度最近还签署了一份4月份购买4.5万吨俄罗斯葵花籽油的协议，来补上乌克兰未能提供的供应。

助莫斯科一臂之力

“印度总体上会从俄罗斯进口更多的物品，尤其是在有折扣的情况下”，一位印度政府高级官员说。

这样一来，印度会为俄罗斯提供其急需的外汇，让俄罗斯总统普京期望能抵御西方制裁。

与此同时，印度也在规避西方对俄罗斯的金融制裁。新德里政府现在正试图建立一个印度卢比与卢布的交易系统，这样可以让两国的交易与欧元、美元脱钩。

对此，拉夫罗夫表示认同。这位俄外长说：“很明显，越来越多的交易将通过这个系统以本国货币进行，绕过美元、欧元等货币。”他表示，两国可以为石油、国防装备等贸易，建立一个卢比-卢布机制。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 03:23

德国在资助俄罗斯的侵略战争？

相关内容

Seeminensprengung , im Hintergrund das Minenjagtboot MiJ-Boot , Kl. 333 Kulmbach des 3. Minensuchgeschwader, Bundeswehr . Kiel . 24.08.2006 , Kiel Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLiesaxJohannssenx in Background the Mij Boat KL 333 Kulmbach the 3 Mine detection squadron Bundeswehr Leng 24 08 2006 Leng Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xLiesaxJohannssenx

水雷威胁黑海贸易航道 03.04.2022

黑海沿岸国家发现并摧毁了游动的水雷。俄罗斯和乌克兰互指对方在海上布设水雷。到底布设有多少，外界毫无所知。

September 14, 2020*** European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President, connected via video with the German Chancellor, hold a news conference after a virtual summit with China's President in Brussels on September 14, 2020. (Photo by YVES HERMAN / POOL / AFP)

德语媒体：对欧中峰会不应期望过高 31.03.2022

本周五将以视频方式举行欧中峰会，这也是一年半以来，欧盟和中国领导人的首次直接会谈。一般认为，乌克兰危机将是本次峰会的主要议题之一，欧盟希望中国能够对俄罗斯施加影响力，促成乌克兰局势的缓和。

Kremlin critic Mikhail Khodorkovsky speaks to DW Titel: DW speaks to Mikhail Khodorkovsky Ort: London Schlagwörter: Russia, Mikhail Khodorkovsky, Yukos Sendedatum: 31.03.2022 Rechte: DW

俄流亡石油大亨：普京已意识到“军事手段无法解决问题” 01.04.2022

流亡中俄罗斯石油大亨霍多尔科夫斯基认为，在乌克兰问题上，普京现在已经陷入进退两难的困境，他目前只有两个选择。

广告
China - Qingdao COVID-19-Test

为什么中国的新增绝大部分是无症状感染者？

流行病学家正在研究目前的中国疫情，试图确定无症状感染病例的比例如此之高的原因，以及这对中国未来的防疫策略的可能影响。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  