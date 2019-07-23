制裁伊朗外长 美遭批政策前后矛盾

(德国之声中文网)美国在星期三(7月31日)对伊朗外交部长实施制裁，此异常之举将使原本关系紧张的两国失去外交沟通管道。

美国财政部表示，制裁札里夫的原因是他代表伊朗的最高领导人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)。

美国财政部长梅努钦(Steven Mnuchin)在声明中表示:「札里夫是实行伊朗最高领导人鲁莽理念的人，也是该国政权在世界各地主要的发言人。 美国正在对伊朗政权发出明确的讯息，表示最近的行为是让他们完全无法接受的。 」

伊朗人气政治人物

扎里夫是伊朗最受欢迎的政治人物之一。 这位能言善道，在美国受过教育的外交官一直是伊朗在国际舞台上的主要对话者。 他同时也是伊朗民用核能企业的主要人物。 不过美国一直认为，伊朗用核背后有隐藏的武器计划。

美国财政部在声明中说，札里夫使用社群媒体宣传伊朗政权，并散布「的错误信息」。 声明中也称，札里夫所属的外交部与伊朗「最邪恶的国家组织」伊斯兰革命卫队(IRGC)的圣城军部队进行过协调。

美国的制裁将冻结札里夫在美国的财产，并禁止美国机构与他进行交易。 华盛顿也可能将与札里夫进行重大交易的机构列入制裁名单。

由于华盛顿受到国际协议的约束，使得美国制裁有可能影响扎里夫访问纽约联合国总部，不过札里夫已经预期行动会受到限制。

札里夫透过推特对制裁做出回应:「美国指名我的原因，是因为我是伊朗在世界各地的主要发言人。 这个事实真的让你们那么痛苦吗?制裁对我或我的家人都没有影响，因为我在伊朗外没有任何财产或利益。 感谢你们将我视为巨大威胁。 」

一连串的制裁

对札里夫的制裁是华盛顿对伊朗「极限施压」行动的一部分。 美国总统特朗普2015年退出《伊朗核协议》。 他随后实施强烈制裁。 这些举动也被部分人士批评为「经济恐怖主义」。

今年6月，特朗普政府对伊朗最高领导人执行额外制裁，而华盛顿在4月时则将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。 此举遭到五角大厦的反对，，担忧这将使美国在中东的部队陷入危险。

特朗普政府表示，退出2015年《伊朗核协议》是为了取得「更好的协议」。 他称这样才能处理伊朗在中东更广泛的政策以及弹道飞弹计划。 美方也表示愿意与伊朗谈话。

然而，美国的政策只让华盛顿与欧洲产生了隔阂，并强化了伊朗抵抗的决心，提高了已经动荡不安的地区发生战争的风险。

分析人士说，在局势紧张之际，紧接着波斯湾的油轮遇袭，以及无人机遭到击落。 现在现在札里夫又遭到美国制裁，特朗普政府基本上关闭了美伊外交的大门。

国际危机组织伊朗项目主任瓦埃兹(Ali Vaez)告诉德国之声:「这些行为完全展现出特朗普政府的伊朗政策前后不连贯制裁伊朗外长也使得美国不再能假装有外交意愿。 」

他补充说:「此次制裁必会适得其反。 拒绝与美国妥协的强硬派原本还会批评札里夫。 现在他们的立场也软化。 这反而使札里夫在国内的地位更加无法动摇。 」

