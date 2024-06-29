制裁之下，俄罗斯会向朝鲜运送武器吗？

莫斯科与平壤达成的一项重大防卫互助协定引发了人们对两国加强军事合作的担忧，俄罗斯需要朝鲜的弹药库，朝鲜需要俄罗斯的先进武器技术——然而在重重制裁之下，双方将如何“互通款曲”？

（德国之声中文网）6月26日，韩国情报部门称，朝鲜试射了一枚疑似高超音速导弹，导弹最终在朝鲜半岛东海岸爆炸，试验以失败告终。

此次导弹试射发生在朝鲜战争爆发74周年的第二天。普遍认为，朝鲜的挑衅性武力展示是对美日韩举行联合军演做出的回应。美国海军核动力航母西奥多·罗斯福号（Theodore Roosevelt）于本月22日抵达韩国，停靠釜山港，与韩国和日本一起于27日至29日举行三边多域联合军演。

6月26日 首尔地铁站的电视里正在播放有关朝鲜试射导弹的新闻 图像来源: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

最新的导弹试射失败可能会促使金正恩向其新晋军事盟友俄罗斯请求得到更先进的武器技术，以确保下次试验的成功。

朝俄之间对先进军事装备和技术的潜在交换渠道引发了国际社会对两国加强军事合作的深切担忧。

莫斯科与平壤“亲密关系”迅速升温

上周，俄罗斯总统普京访问朝鲜时，朝俄两国签署了一项全面战略合作协议。该协议包含了一项防卫互助的军事承诺，即任何一方受到攻击时，另一方承诺提供防卫援助。

坎贝尔：普京访朝后 北京在互动中透露出焦虑

尽管协议中没有提及武器交换，但俄罗斯入侵乌克兰实质上使莫斯科与平壤关系走得更近，因为西方国家加大了对俄罗斯的制裁力度。

据称，朝鲜向普京在乌克兰前线弹药吃紧的部队提供了数百万发炮弹和短程导弹，而作为回报，金正恩从俄罗斯获得了超出联合国制裁限额的燃料、食品供应以及核武、导弹和空间项目技术。

平壤否认向俄罗斯提供武器的指控。

炮弹换技术

“俄罗斯需要来自朝鲜的炮弹和弹道导弹。朝鲜正在对这一情势加以利用，并很可能要求俄罗斯转让有关导弹、核武器以及军备运输的技术，” 欧洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）跨大西洋防御与安全项目（Transatlantic Defense and security program）的安全专家尼科·朗格(Nico Lange)说道。

“金正恩是一个强硬的谈判者，他甚至推动并促成普京在24年后首次对朝鲜进行高级别访问，以提升自己作为重要世界领导人的资历。”朗格告诉德国之声。“俄罗斯将为其从朝鲜获得低质量炮弹和弹道导弹付出高昂代价。但普京只能做出让步，因为他在乌克兰前线的战事陷入了困境。”

普京访朝：两国签署战略伙伴关系协定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

华盛顿史汀生中心（Stimson Center）发布了一项对俄罗斯潜在出口的分析表明，金正恩有一长串希望获得的设备清单，以替换现有老旧装备。

分析报告援引美国政府官员的话称，平壤“正在寻求从俄罗斯采购战斗机、装甲车和地对空导弹。”俄罗斯国家杜马议员维亚切斯拉夫·尼科诺夫（Vyacheslav Nikonov）在Telegram上的一则发帖中强调将扩大俄罗斯与朝鲜在太空领域的合作计划。

去年9月，金正恩访问俄罗斯远东的东方航天中心时，普京承诺为朝鲜卫星计划提供协助。

武器转让几无障碍？

俄罗斯过去曾向朝鲜出售潜艇，平壤今年早些时候展示了据称能够从水下发射弹道导弹的系列船只中的第一艘。美国担心，能够携带发射核弹头导弹的潜艇也在金正恩的愿望清单上。

分析人士表示，尽管联合国安理会曾通过一系列决议禁止与朝鲜进行武器交易——并且莫斯科此前曾签署了其中的多项决议——但朝俄之间进行武器交易几乎没有什么障碍。

“朝鲜和俄罗斯在半岛东北部有一条很短的陆地边界接壤，图们江（Tumen River）上有一座铁路桥，运送炮弹的火车通过这座桥进入俄罗斯，”东京国士馆大学（Kokushikan University）国际关系学教授雅科夫·津伯格（Yakov Zinberg）说道。

“此外，俄罗斯远东港口和朝鲜港口的船只甚至可以在不离开双方领海的情况下直接在两国间航行。”他补充道。

日本《读卖新闻》（Yomiuri Shinbun）6月7日发布的由美国地球成像与数据分析公司“行星实验室”（Planet Labs PBC）拍摄的图像显示，四艘据信是朝鲜的船只停靠在俄罗斯东方港（Vostochny）。这些船只此前曾为隐藏其位置关闭了自动识别系统（AIS）信号而从监测系统上消失。

“俄罗斯和朝鲜现在基本上无视制裁，”津伯格教授向德国之声表示。“他们不会公开承认这一点，他们会继续否认向对方提供武器或燃料，但他们也会明确表示，他们不在乎国际社会的看法。”

俄朝联盟显著改变了“力量平衡”

安全专家朗格表示，金正恩过去梦寐以求的武器转让倘若成真，可能会扰乱东北亚微妙的军事平衡。“俄罗斯正在使朝鲜变得更加危险，它将危险的技术交易给一个危险的国家，”他说道。

津伯格教授也表示赞同，称这“将极大地改变力量平衡。”

“朝俄这一军事联盟将俄罗斯的军事力量与金正恩在该地区的野心结合在一起，因此不可避免地，安全局势将随之发生改变，”他说道。“为应对这种可能非常强大的新联盟，韩国、日本和美国将不得不采取应对措施。”



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。