制衡中國 莫迪、布林肯造訪太平洋島國

太平洋島國巴布亞新幾內亞22日召開一連串會晤，該國總理先是與印度總理莫迪會談，下午又會晤美國國務卿布林肯。該國還與美國簽署了防衛合作協議，專家認為，中國的擴張正是這些努力背後的重要影響因素。
（德國之聲中文網）日本廣島的七國集團（G7）峰會週日（5月21日）落幕，受邀參與的印度總理莫迪（Narendra Modi）隨後前往太平洋島國巴布亞新幾內亞，出席印度與太平洋島國合作論壇（Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC）。
週日晚間，莫迪抵達巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby），由巴國總理馬拉佩（James Marape）親自到機場迎接。馬拉佩對莫迪的高規格接待，成為《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度時報》（The Times of India）等印媒的關注焦點。
報導稱，巴國一般不會在日落之後舉行典禮迎接任何賓客，但莫迪不僅有禮炮、儀隊、紅毯迎接，馬拉佩更彎腰碰觸了莫迪的腿。莫迪所屬的印度人民黨（BJP）的發言人帕特拉（Sambit Patra）21日在推特上表示，此舉「體現了印度在莫迪總理領導下的成長與影響力」。
法新社指出，莫迪此行是第一次有印度總理造訪巴布亞新幾內亞。近年中國在太平洋島國大量投資、擴張影響力，印度對此感到警戒，因此尋求強化與該區域的關係。自2020年開始，印中邊境衝突再起，導致雙方關係惡化。
澳大利亞洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）太平洋島國項目研究員索拉（Mihai Sora）告訴法新社：「隨著印度在四方安全對話（QUAD）的角色日益顯著，它逐漸成為國際舞台上的一個印太強國，它也希望被這麼看待。」
週一（22日），莫迪與馬拉佩舉行雙邊會談。莫迪在推特上指出，對談「極具成效」，雙方將強化商業、科技、衛生等方面的合作，也有討論到氣候變遷。
在印度與太平洋島國合作論壇上，莫迪告訴14個太平洋島國成員國，印度將會是他們的「可靠夥伴」，一同因應供應鏈與氣候變遷等問題；此外，印度支持多邊主義，致力於維持印太地區的「自由、開放與包容」。
莫迪還說，美日印澳四方安全對話成員國皆贊同，應增加與太平洋島國的合作。四方安全對話原訂本週在澳大利亞悉尼舉行，但因拜登無法到場而取消；上週六（20日），四國領袖已改在G7峰會場邊會晤。
巴布亞新幾內亞總理馬拉佩22日表示，太平洋島國把印度視為「全球南方」（Global South）的領導者，呼籲印度應替「因大國博弈而身受其害」的小島國爭取利益。他補充道，小國受到俄烏戰爭等因素劇烈衝擊，通膨、物價居高不下。
莫迪也會見了所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）等領袖。結束一連串雙邊會晤後，莫迪前往澳大利亞，與總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）見面。
原本美國總統拜登也要前往巴布亞新幾內亞，參加美國與太平洋島國論壇（U.S.-Pacific Islands Forum），但因美國國內債務危機未解，白宮18日宣布取消拜登行程，改由國務卿布林肯（Antony Blinken）代為出席。
22日，布林肯抵達巴布亞新幾內亞，正式與該國簽署了防衛合作協議（Defence Cooperation Agreement, DCA），此後美軍將可以進出該國的空域與港口。他強調，此協議是兩國身為平等的主權夥伴共同起草的；馬拉佩則表示，雙方藉此提升了原先「普通的關係」。
馬拉佩此前曾說，跟美國訂約之後，未來十年內美軍在該國附近的部署將會增加；巴國將容許美國進入該國水域，並獲得美國的衛星監控技術，以對抗「公海上的非法行為」。儘管如此，這不代表巴國不會跟其他國家簽署類似協議，包含中國。
此外，巴布亞新幾內亞也與美國簽訂隨船觀察員協議（Ship Riders Pact），允許美國海岸警衛隊在該國的專屬經濟區內巡邏，且船上將有巴國的官員隨行。美國國務院稱，華府還將提供4500萬美元的資金，強化與巴布亞新幾內亞的經濟、安全合作。
不過，澳大利亞廣播公司（ABC）22日的報導指出，巴布亞新幾內亞內部有一波聲浪，批評總理馬拉佩破壞了該國戰略獨立的傳統。
巴國最大報《信使報》（Post Courier）報導，此協議引發多所大學的學生抗議，認為政府在該國的重要出入關口給了美軍太多自主性。一名17歲的學生告訴美聯社，她反對與美國簽訂協議。她說中國在當地修路、資助學校，相較之下美國提供給巴布亞新幾內亞的幫助不大。
22日，中國外交部發言人毛寧被問及美巴簽訂協議一事，她回應，針對各國與太平洋島國的正常交往與合作，中國「不持異議」，但「需要警惕的是以合作之名搞地緣政治博弈」。她表示，中國認為任何合作都不應當針對第三方。
去年，中國與所羅門群島簽訂安全協議，掀起美國、澳大利亞等國疑慮，質疑中國可能在當地建立軍事基地，但所羅門群島否認此說法。隨後，美國強化在太平洋的布局，例如在所羅門、湯加等國設立使館。
法新社指出，美國眼看中國的勢力深入南太平洋，擔憂未來若台灣遭到中國入侵，美軍的防衛可能複雜化。至於美巴防衛合作協議，對外定調是「保護巴布亞新幾內亞的領土疆界」，但有專家認為，中國在太平洋的勢力擴張是重要影響因素。
美巴簽署協議前，美國和平研究所（United States Institute of Peace）太平洋島國項目顧問皮克（Gordon Peake）告訴法新社，巴布亞新幾內亞不再是「寂寥的偏遠外交哨所」；雖然文件內可能不會直接提及中國，卻會是美巴關係深化的一項重要弦外之音。
新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）22日早上與巴布亞新幾內亞總理會晤時則說，美巴防務協議是「既有關係的延伸」，不只涉及軍事影響力，更關乎發展。他對美國對太平洋地區的關注表示樂見，但也表示新西蘭對於把太平洋地區軍事化並不感興趣，而是關心氣候變遷等共同議題。
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澳洲9日宣布將投入巨資，改善與太平洋鄰近國家的關係並加強其國防能力，劍指中國。與此同時，南太平洋國家斐濟先前稱欲終止與中國的警務合作，中方批評這是澳洲等西方國家的「冷戰思維」挑撥。