制衡中国？太平洋岛国达成区域警务计划

在澳大利亚的领导下，太平洋岛国领导人就一项区域警务计划达成一致。该举措被视为对中国在该地区影响力的回应。

（德国之声中文网）澳大利亚表示，太平洋岛国领导人于周三（8月28日）同意了一项区域警务计划。该计划是在汤加王国举行的太平洋岛国论坛峰会上达成的。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，与会领导人已同意了“太平洋警务倡议”。这一有争议的举措被认为是为了遏制中国在该地区的影响。成员国将自由决定各自的参与程度。

阿尔巴尼斯对记者说：“国际领导人的首要任务就是保障居民的安全，这正是此项计划的意义所在。通过共同努力，确保整个地区的安全更加稳固，并由我们自己来维护。”

站在阿尔巴尼斯身后的分别是巴布亚新几内亚、帕劳、斐济和汤加的领导人 图像来源: Lukas Coch/AAP/dpa/picture alliance

该计划提议设立四个培训中心，并组建一支约200名警员的危机反应部队，以便在需要时在整个地区进行部署。

巴布亚新几内亚总理马拉佩向媒体表示：“整个太平洋是地球上最大的一片无警区。”

澳大利亚是美国及其他西方国家的亲密盟友，也是包括美国、印度和日本在内的四方安全对话（Quad）成员国之一。

迄今为止，澳大利亚在区域安全方面一直处于领导地位，并主导了所罗门群岛的维和任务以及瑙鲁、斐济和巴布亚新几内亚的安全培训。

中国在太平洋岛国的影响力

然而，瓦努阿图和所罗门群岛等一些与中国关系密切的太平洋国家表示担忧，该地区警务计划代表了旨在排斥中国的“拒绝性地缘战略安全理念”。

所罗门群岛最高外交官贝克对法新社表示：“我们在审查我们的国家安全战略及所有相关事宜，所以这将成为讨论的一部分。这个问题仍在进行中，论坛尚未结束。”

除了基础设施外，中国还试图在该地区扩大其军事和警务影响力。

解码中国：走向太平洋的军事强国

澳大利亚官员早些时候曾表示，中国不应在太平洋岛国的警务工作中“扮演任何角色”。

北京在所罗门群岛拥有一支小型警察部队，对当地人员提供射击和防暴战术培训。中国还为其他国家提供培训和车队，并在基里巴斯也设有警察力量。

在太平洋岛国论坛之前的几周内，北京接待了斐济、瓦努阿图和所罗门群岛的领导人。

太平洋警察部队的存在可能会阻碍中国在该地区的影响力和安全协议。



（法新社，路透社）

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