制衡中俄势力扩张 美推「繁荣非洲」

(德国之声中文网) 美国计划扩大在非洲的投资，以制衡中俄两国的势力扩张。

美国国家安全顾问博尔顿(John Bolton)在著名智库「遗产基金会」演说时表示，华府的第一优先是与非洲建立好经贸关系，为美国企业创造投资机会，同时保护非洲国家的独立性。

他谴责中俄两国在非洲的投资伤害非洲国家的自主性:「中国用贿赂、不透明合约、债务的策略性操作来套牢非洲国家，强破他们为中国的利益服务。他们的投资伴随着贪腐。」他指控莫斯科贩卖武器与能源给非洲国家，以换取他们在联合国的选票。

他说，中国与俄罗斯「掠夺性」的作风已经威胁到非洲国家的经济独立，减少美国投资的机会，介入美国军事行动，对美国安全造成威胁。

因此，美国决定發展「繁荣非洲」计划，对非洲地区的美国商人以及逐渐增加的中产阶级提供支持。但是他并没有提供关于计划的更多细节。

他说，非洲落后的经济环境成为暴力冲突与恐怖主义的温床。而美国在巨额投资之下，却没有什么成果。将来，他的团队将会致力于确保美国援助的效率与效能，投资更多在健康、教育、政府效能与金融透明度方面。「我们将会确保所有进到这个地区的投资，不管是维安的、人道的、还是经贸的投资，都会促进美国的利益。」

中俄在联合国投弃权票

就在13日联合国表决是否延续联合国在中非共和国的维和计划时，中国与俄罗斯都对此案投下了弃权票，原因是法国起草的决议案并未直接提到俄罗斯在该国所投注的努力。因此，他们尽管表示支持联合国继续派团，仍然放弃投票权。

除了中俄以外，其他13个联合国会员国都投票支持每年更新维和计划。2013年起，中非共和国爆發内战，塞勒卡叛军将总统拉下台，引發基督教民兵的报复。联合国的维和计划从2014年开始部署了多达12000名兵力。外界认为这次投票呼应了美国国安顾问对中俄势力的担忧。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)