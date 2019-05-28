 制美王牌登场? 中国威胁稀土反击 | 经济纵横 | DW | 29.05.2019

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经济纵横

制美王牌登场? 中国威胁稀土反击

稀土这张制美王牌亮相不久后，中国发改委首次发出明确信号，表示可以用作重要貿易谈判筹码。美国真的会因为中国限制稀土出口而受创吗? 或是可以找到其他替代品?

Rohstoffe Seltene Erde (USDA, ARS, IS Photo Unit)

(德国之声中文网) 中国官媒新华网周三(5月28日)发表评论称，中美贸易战有可能使华盛顿失去对制造业至关重要的中国稀土。

评论标题为「利用中国稀土制造产品遏制中国发展，妄想！ 」内容强调全球化分工，并语带威胁提到，「如果有谁想利用我们出口稀土所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，那么我想赣南原中央苏区人民、中国人民，都会不高兴的。」

其实上周美国总统特朗普搬出华为禁令后，中国国家主席习近平5月20日到江西赣州访问了一家中国稀土公司。他这个举动被外界视为向美发出警告。访问时，习近平表示: 「稀土不仅是一个重要的战略资源，也是一个不可再生的资源」。

中国真的要使出稀土这张王牌了吗? 法新社引述分析人士表示，中国似乎还在迟疑，担心此举加速全球市场寻找稀土的替代供应。

目前中国生产的稀土占全球的95％以上，而美国有超过80％的稀土都是从中国进口。从智能手机、电视、相机和灯泡等各种产品制造都需要稀土。这让北京在科技上影响力剧增，也构成中美高科技未来的战争。

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中国政府为何决定取消稀土出口限制？这一出口禁令产生了何种效果？中国经济问题专家费多丽教授（Doris Fischer）就这些问题接受本台专访。 (05.01.2015)

北京把稀土囤积居奇的时候，西方国家震怒。不过这个问题已经自行迎刃而解。德国之声专栏作者泽林认为，没有领悟过来的只有世界贸易组织。 (14.05.2014)

多年的争议终于有了结果：据中国官方媒体报道，北京不再实施稀土出口限制，从而满足了世贸组织的一项要求。 (05.01.2015)

中国长期垄断全球的稀土生产。不过，近年来，同北京的相关争议出现了新动向：西方企业转向替代品和其它产地，稀土价格下滑。 (28.04.2014)

稀土可以用来制造手机和平板显示器，是重要工业生产原料。中国希望限制稀土出口量，但世贸组织说“不行”。 (07.08.2014)

哪些产品需要稀土？

稀土用于电动和混合动力汽车的可充电电池、精密陶瓷、计算机、DVD机、风力发电机、汽车及炼油设备的催化转化器、屏幕、电视、照明灯具、激光器、光导纤维、超导体和抛光玻璃中。

一些稀土元素如钕和镝对于电动汽车引擎十分关键。

军事装备中稀土的运用

一些稀土元素在军事装备中十分重要，如飞机引擎、导弹巡航系统、反导防御系统、卫星以及激光器。

比如镧是制造夜视设备所需要的。

美国国防部对稀土的需求占该国总需求的1%。而美国对稀土的需求占全球总需求的9%。这是美国2016年的数据。

哪些企业最依赖中国的稀土？

雷神公司、洛克希德马丁公司、BAE Systems Pls生产复杂的导弹，在巡航系统和传感器中使用稀土。

苹果公司使用稀土生产扬声器、镜头和震动装置。该公司称无法按传统方式回收稀土，因其使用量微小难以回收。

美国圣母大学专家格尔茨（Eugene Gholz）向路透社表示，自2010年以来，政府和工业界积累了稀土库存。

稀土是什么？哪里有矿藏？

稀土包含17种元素：镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。

稀土的开采和加工困难、成本高、污染大。中国的稀土加工量最大，供应美国进口的八成（2014-2017年）。2017年，中国的稀土产量占全球的81%，这是美国的地质调查局的数据。

2010年中日外交纠纷后，日本指责中国因政治原因暂停出口稀土，中国则予以否认。

中国拥有全球稀土矿藏的37%，几乎没有其它稀土供应方有同等的竞争力。

加州Mountain Pass矿是美国唯一一家运作的稀土矿。不过，拥有该矿的MP Materials公司将每年提取的大约5万吨稀土运往中国进行加工。在贸易战期间，中国对这类进口征收25%的关税。

澳大利亚莱纳斯公司（Lynas Corporation Ltd.）本周表示，与德克萨斯州蓝线公司（Blue Line Corp）签署备忘录，在美国建造一处稀土加工设施。

在印度、南非、加拿大、澳大利亚、爱沙尼亚、马来西亚和巴西也有稀土的开采。

稀土受到美国关税多少影响？

迄今为止，美国政府对稀土免除对中国产品征收的关税。

如何减少对中国进口的依赖？

5月，美国参议院提出议案，鼓励发展本国的供应商。

此外，回收也成为潜在的稀土来源。内布拉斯加州的Rare Earth Salts公司正在使用老旧荧光灯管，从中回收稀土。稀土约占灯管成分的20%。

夏立民/苗子/乐然（综合报导）

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