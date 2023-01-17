 制定新安全战略 德国政府存在分歧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2023

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时政风云

制定新安全战略 德国政府存在分歧

德国如何定义未来的安全利益？在与中国政府打交道时，联合政府在这个问题上尤其存在分歧。

德国外交部长贝尔博克希望更强调人权

德国外交部长贝尔博克希望更强调人权

（德国之声中文网）德国如何巩固其未来发展？德国政府对美国等盟友，以及对俄罗斯和中国有什么样的战略？

由社民党、绿党和自民党组成的执政联盟在2021年秋天的执政协议中就决定着手制定全面的安全战略和计划。2022年2月，俄罗斯入侵乌克兰使这个问题上升到一个敏感的新层面。不过这样的战略计划到目前为止都还未完成。对联合执政的三个政党而言，里头的各种细节都可能引起分歧。

外交部初稿

德国从未对自身安全利益进行全面、明确且有约束力的阐述。其行动总是基于短期考量来决定，最主要的是经济考虑。这个现象不仅存在于现任政府，过去历任政府也大多如此，例如在与中国打交道时。迄今最接近安全和国防政策总体规划的是所谓的「国防白皮书」。

如今情况出现转变。依照德国外长贝尔博克（绿党）的构想，应对德国安全利益作出描述，理想情况是能获得各部支持。贝尔博克委托撰写了一份约60页的文件，但这份草案尚未获得总理府等部门的认可。部分人认为草案文件尤其对中国的批评过分强烈。

总理肖尔茨（社民党）、贝尔博克和财政部长林德纳（自民党）已委派代表，对文件进行磋商，如若可行，该战略将在二月第三个周末慕尼黑安全会议开始前递交给内阁。但不排除可能需要更长时间。

国防部希望定下国防预算占国内生产总值2%的原则

国防部希望定下国防预算占国内生产总值2%的原则

绿党和国防部的分歧

如何建构与中国的关系是最主要的问题。德国会如同过去般主要着眼于经济利益，或是会制定比以往更注重人权的路线，并关注中国对台湾的持续施压？

军费开支是另一个存在争议的问题：社民党执掌的国防部希望在战略中体现每年国防预算占国内生产总值2%的原则。该部还希望正在与欧洲盟国共同协商的军备项目原则上能获得政府批准。但绿党对此持批评态度。

联盟党呼吁设立国家安全委员会

德国反对派则敦促政府为国家利益制定明确定义。联盟党（CDU/CSU）外交事务专家凯瑟维特（Roderich Kiesewetter）对德国之声表示，德国的外交政策长期以来建立在三个谎言上：「来自美国的廉价安全、来自中国的廉价供应链、来自俄罗斯的廉价能源。」

他表示：「新战略必须就如何使联邦国防军保卫联盟和国家、如何使我们的能源供应多样化，以及如何减少对中国的依赖提出具体的政策指示。」

面对中国，德国是否不够强硬？联邦总理肖尔茨2022年访华与中国领导人习近平会晤

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基民盟呼吁借鉴美国成立国家安全委员会：「我们迫切需要一个独立、不受指令约束的国家安全委员会。无论政府组成和机会成本如何，这将确保国家战略得到定期审查和评估，真正确保国家战略的实施，从而在德国实施具有战略前瞻性的安全政策。」

与美国或立陶宛不同，德国并没有这样一个独立的国家安全委员会。

联邦部委和各州的批评

联邦财政部和联邦各州对于外交部的草案也持保留态度。由自民党主席林德纳所领导的财政部认为，草案中缺乏关于洗钱或国际反恐等问题的明确表态。

联邦各州则感觉遭受忽视。北威州内政部长罗伊尔（Herbert Reul）对《世界报》表示：「我想知道，在没有联邦各州的参与下，柏林如何制定一个有意义的国家安全战略，即使这关乎的是所谓的外交政策。」

罗伊尔说：「无论是网络安全或反恐，联邦各州也都在耕耘与安全相关的重大议题。」

最令联邦各州感到不满的是，贝尔博克虽然与许多非政府组织谈论了草案，但却没有与各州内政部沟通。自民党掌管的联邦司法部也感觉被排除在外，因为该部没有参与到部门协调中。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

 与中国打交道的争论

中国仍然是问题的症结所在：绿党和自民党尤其要求就中国侵犯人权的行为以及北京领导层对台湾采取的激进路线作出更明确的声明。

肖尔茨所领导的联邦总理府仍希望将重点放在与中国的经济关系上。尽管绿党和自民党表达担忧，总理府去年还是批准了中远集团参股汉堡港集装箱码头。此类矛盾争议应该从一开始就在国家安全战略下被排除。

这份新战略是否能按照政府计划在慕尼黑安全会议前提出，目前还有待观察。本周，相关部会将再次齐聚总理府，澄清具有争议的问题。

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