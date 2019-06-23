到洱海自拍，晒到社交媒体

（德国之声中文网）很多中国游客涌向云南省的一个湖泊拍照片，然后晒到社交媒体，成为新的自拍时尚。

这个地方叫洱海。在这里，你能自拍合影的伴侣或者背景应有尽有，从可爱的珍稀动物，到色彩鲜艳的原野，一切等待你去创造新的图像。

"我的很多朋友都来这里拍照，所以我也想尝试一下。"刚刚高中毕业的18岁的曾新月（Zeng Xinyue，音译）说。她在短视频平台"抖音"观看了洱海的视频和照片之后，决定亲自去体验一下。

洱海是中国最大的淡水湖之一，背靠魅力十足的古城大理，去年吸引了4700万游客。跟2010年相比，游客量翻了三倍多。

洱海是中国最大的淡水湖之一

沿湖50公里之内，酒店和家庭旅店蓬勃发展。习近平2015年视察时要求保护环境，地方官员于是下令拆除部分酒店。

自拍者可以用毛茸茸的羊驼（传说中的"草泥马"）拍照，它们来自南美洲的安第斯山脉。如果你没有抢到机会，还可以去坐进一个悬挂着的泡泡椅，或者躺在一个铺满镜子的平台上，拍出来的照片别具一格。

照相摊位的经营者张洪涛（Zhang Hongtao,音译）说，35张照片的套餐费用仅为199元人民币（29美元）。

来自上海的游客严梦洁（Yan Mengjie，音译）穿着一件嵌满闪光缀片的礼服，带着美人鱼的尾巴。她在泡泡椅上摆了一个姿势拍照。她对周围拆毁之中的建筑物感到惊讶。"我确实感到有点点失望，因为它看起来并不像照片上一样"，严梦洁指的是她在社交媒体上看过的照片。"但我可以用它PS 。"她说。

张平/ 凝炼 （路透社）