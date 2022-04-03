 到柏林一定要去洪堡论坛！ | 文化经纬 | DW | 03.04.2022

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文化经纬

到柏林一定要去洪堡论坛！

到柏林一定要去最新的艺术博物馆：洪堡论坛。听上去像开学术会议，没那么可怕。眼见为实，去一趟就知道了。

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