到柏林一定要去洪堡论坛！

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到柏林一定要去最新的艺术博物馆：洪堡论坛。听上去像开学术会议，没那么可怕。眼见为实，去一趟就知道了。
随着搬迁结束，洪堡论坛（Humboldt Forum）内又有两个展区开馆。论坛希望能以更透明的方式处理展品的殖民主义来源问题。此举是否能让批评者心悦口服？
德国计划向尼日利亚归还一批贝宁青铜器。艺术史学家萨瓦（Bénédicte Savoy）就此向德国之声表示，在处理殖民时期的掠夺艺术品方面，正呈现出一种“文化高墙倒塌”的态势。
国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变种蔓延的背景下，中国若继续坚持“零容忍”的严格防疫政策，将给本国经济以及世界经济都造成严重负担。港大微生物学教授袁国勇表示，希望奥密克戎变种能够进化成为一种只导致普通感冒的冠状病毒。
春节前夕，中国河北省爆发一波疫情。虽然局势很快得到控制，但有关“宗教活动导致病毒扩散”的说法却造成持久影响。德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian）认为，这一现象体现出民粹与民族主义思潮之下，左翼主导的中国社会舆论对于宗教信仰、特别是西方基督信仰的排斥与对抗心理。
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