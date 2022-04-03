到柏林一定要去洪堡论坛！

客座评论：抗疫与民粹挤压下的中国基督宗教

春节前夕，中国河北省爆发一波疫情。虽然局势很快得到控制，但有关“宗教活动导致病毒扩散”的说法却造成持久影响。德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian）认为，这一现象体现出民粹与民族主义思潮之下，左翼主导的中国社会舆论对于宗教信仰、特别是西方基督信仰的排斥与对抗心理。