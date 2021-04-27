别光看赵婷 这些华裔也曾闪耀奥斯卡

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又要到了一年一度的小金人时刻了。去年，赵婷凭着《无依之地》创纪录地横扫奥斯卡，完成了许多华裔前人没有完成的事情。华裔在奥斯卡上的闪光表现其实很早就开始了。
很多人以为，李安为华语电影敲开了奥斯卡的大门。其实不然，早在1956年，美籍华人黄宗霑就凭借电影《玫瑰纹身》（也译《玫瑰梦》），拿下了奥斯卡最佳摄影奖。不到十年后的1964年，他又凭借影片《赫德》拿了同一个奖项的小金人。这位大清时代就移民美国的华裔曾获得过10次奥斯卡提名，纪录至今无人能打破。
到了1988年，随着中国大陆改革开放，奥斯卡也越来越多的将目光转向中国。整个华语电影也迎来了在国际上四面开花，越来越被人们熟悉的黄金年代。生于天津，毕业于中央音乐学院，随后又留学德国，在慕尼黑高等音乐学院深造的苏聪，凭借为影片《末代皇帝》的配乐，成为了历史上第一个来自1949年成立后的新中国，并捧走小金人的中国人。
又过了十几年，奥斯卡迎来了李安时代。电影《卧虎藏龙》在2001年的奥斯卡上一举捧走了最佳外语片、最佳原创音乐、最佳摄影、最佳艺术指导四个奖项。从数目上来说比如今赵婷的《无依之地》还多了一个。
与苏聪同样毕业于中央音乐学院的谭盾，是同样用电影原创音乐捧走小金人的华人。不仅是奥斯卡，《卧虎藏龙》的电影原创音乐还赋予了他一个格莱美奖。从那时开始，谭盾的名字彻底响彻华人音乐界。2008年为北京奥运会创作徽标Logo音乐和颁奖音乐，并为上海世博会创作中英文主题曲。自幼深受中华楚文化的影响的谭盾，擅长借鉴中国传统音乐风格，并运用非常规乐器进行实验音乐的探索。
用导演李安的话说，这是美好事物的延续。与《卧虎藏龙》时隔5年，这位已经彻底融入好莱坞的华裔导演又以同性题材《断背山》，拿到了2006年奥斯卡的最佳导演奖。李安在感谢词中表示，这不电影不仅仅是关于男人和男人，女人和女人，同性之间被社会否认的爱，还包括爱本身的伟大。
成龙……成龙？！没错，这位爱国功夫男星手里不仅有小熊猫，还有一个小金人。奥斯卡组委会2016将厚重的终身成就奖颁发给了这位靠真功夫，真血汗打拼出来的华裔。有人说，这是奥斯卡组委会给的安慰奖。还有人说，就凭卓别林和迪斯尼都拿过这个奖，也能看出它的重要性。事实是，动作片明星在奥斯卡很难获奖。
2021年的奥斯卡，肯定是属于华裔导演赵婷的。她的描写美国底层人民游牧生活的《无依之地》，在之前就狂扫了一遍包括金球奖、金狮奖、英国电影学院奖、美国国家影评人奖等在地表上几乎所有重要的电影奖项。如今又一举拿下了奥斯卡最佳影片，最佳导演和最佳女主角。颁奖感言中，赵婷向大家讲述她有关“人之初 性本善”的信念。但由于之前她在采访中曾发表令中国当局不悦的言论，获奖的消息及视频在中国遭遇全面封杀。
从黄宗霑1956年第一次问鼎奥斯卡到现在，全球华裔华人总共在奥斯卡上发表了21次获奖感言。 除了上述人物之外，还包括1993年首位获得奥斯卡的台湾人江道格（最佳视觉效果），首位香港人鲍德熹（2001年最佳摄影）以及凭借《星球大战IV：新希望》拿到最佳剪辑奖的美籍华人赵汝钜。他们都为后人的成功和被奥斯卡接受奠定了基础。是华光琦影背后真正的明星。
本届奥斯卡奖揭晓，华裔导演赵婷摘取了最佳导演奖，成为获此殊荣的首位华裔女导演，然而在她的出生地中国，媒体却对此只字不提。
亚裔女性电影人在第93届奥斯卡颁奖典礼上大放异彩，华裔导演赵婷以《无依之地》拿下最佳导演奖，韩国演员尹汝贞也获颁最佳女配角奖。
《无依之地》再添殊荣，获得奥斯卡六项大奖提名。时评人长平认为，赵婷在精神世界的“游牧人生”，不被中国爱国主义宣传所允许。
美国公路片《无依之地》的华裔女性导演赵婷，在中国需要面对质疑的同时，也在加速走向包揽各种奖项的大路上，包括美国“评论家选择电影奖”，也许还会包括今年的奥斯卡。
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