别光看赵婷 这些华裔也曾闪耀奥斯卡

墙外开花墙外红

2021年的奥斯卡，肯定是属于华裔导演赵婷的。她的描写美国底层人民游牧生活的《无依之地》，在之前就狂扫了一遍包括金球奖、金狮奖、英国电影学院奖、美国国家影评人奖等在地表上几乎所有重要的电影奖项。如今又一举拿下了奥斯卡最佳影片，最佳导演和最佳女主角。颁奖感言中，赵婷向大家讲述她有关“人之初 性本善”的信念。但由于之前她在采访中曾发表令中国当局不悦的言论，获奖的消息及视频在中国遭遇全面封杀。