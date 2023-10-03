“利空出尽”？中国恒大复牌后股价暴涨

中国恒大和恒大物业的股票在上周四停牌后于周二复牌，股价在开市后跳空高开，令不少投资者感到吃惊。与此同时，有知情人士对《华尔街日报》称，有关部门正在调查许家印是否在该公司难以完成保交楼时试图向海外转移资产。
（德国之声中文网）美媒《华尔街日报》10月1日报道称，中国政府目前面临越来越大的压力、需要修复该国房地产市场，经济学家和投资者都在敦促当局采取有力措施。
该报道也援引了解中国政府决策情况的知情人士称，有关部门正在调查恒大创始人许家印“是否在该公司难以完成保交楼任务时试图向海外转移资产”。
上周三（9月27日）彭博社援引匿名消息来源报道，恒大集团创始人许家印被警方控制，并称许家印是本月早些时候被警方带走的。中国恒大集团在周四晚间发布公告：“本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。”
在该消息宣布后，有中国网民猜测，许家印想把财产转移到海外“是压垮他的最后一根稻草”。
早在今年8月份，恒大地产已被立案调查，恒大金融集团旗下的恒大财富、恒大人寿高管被采取刑事强制措施或者被带走调查。而许家印与妻子丁玉梅离婚一事被曝光，也被外界怀疑是“技术性离婚”、分割财产的举动。
许家印出生于1958年，家境贫寒的他是中国商人“白手起家”的代表。许家印自称阅历“很简单”——毕业后给国企打了10年工，又给私企打了5年工，最后自己做老板。
2017年，许家印超过阿里巴巴创始人马云、腾讯创办人马化腾，以2900亿人民币的资产跃升为中国首富。次年当选为全国政协常委。他也一度被认为与政界联系最为紧密的中国商人之一。
然而，随着中国政府收紧对房地产市场的监管，打击过度杠杆和房产投机行为，恒大的债务问题开始显现。2021年，这家中国房地产巨头经营状况不断恶化，债务违约现象频发。
据中国恒大估计，截至6月底，其负债为3280亿美元。
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恒大上月表示，由于恒大地产正在接受调查，无法发行新债，计划中的债务重组关键会议也被搁置。该公司称，有必要重新评估条款，以适应“客观形势和债权人的要求”。
一些知情人士向路透社透露，如果不能达成和债权人就债务重组达成新的协议，债券持有人可能会提请对该公司进行清盘，这将会给本就不振的中国房地产市场带来更大压力。
恒大系两股周二（10月3日）在港股市场复牌后，股价大幅上扬。中国恒大一度飙升超60%，后来有所回落。恒大物业也明显上涨。
上周四在恒大宣布其老板许家在接受刑事调查时，恒大系股票也都暂时停牌，这除了涉及中国恒大之外，也涉及恒大汽车和恒大物业。本周二复牌的是中国恒大和恒大物业，恒大汽车目前尚未发布复牌消息。
恒大系两股复牌后跳空高开，令不少投资者感到吃惊。中国媒体《证券时报》表示，有投资者认为这是“靴子落地”、“利空出尽”，也有人表示“跑不掉了”、“关灯吃面”。
《华尔街日报》报道称，恒大股票获准复牌“或帮助提振了投资者人气”。信贷市场研究公司CreditSights的专家Sandra Chow说，这给投资者一种感觉，希望不会有更多的坏消息传出来。
恒大如今已经成为中国房地产行业危机的象征，这场危机导致多家知名房产企业陷入债务泥潭，加剧了人们对中国出现更广泛的经济危机、并且可能蔓延全球的担忧。
在很长时间里，中国房地产业一直是中国经济增长支柱，与建筑业一起占到中国国内生产总值的四分之一左右。不过，中国政府认为，房地产业巨头积累的巨额债务对中国的金融体系和整体经济健康构成了令人无法接受的风险。
法新社的报道指出，近几个月来，中国的政策制定者面临着巨大压力，要求他们出台措施支持经济，尤其是房地产行业。但是他们并不希望像2008年那样“大放水”，这意味着中国今年想要实现5%的经济增长可能有难度。
（综合报道）
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