“利空出尽”？中国恒大复牌后股价暴涨

（德国之声中文网）美媒《华尔街日报》10月1日报道称，中国政府目前面临越来越大的压力、需要修复该国房地产市场，经济学家和投资者都在敦促当局采取有力措施。

该报道也援引了解中国政府决策情况的知情人士称，有关部门正在调查恒大创始人许家印“是否在该公司难以完成保交楼任务时试图向海外转移资产”。

上周三（9月27日）彭博社援引匿名消息来源报道，恒大集团创始人许家印被警方控制，并称许家印是本月早些时候被警方带走的。中国恒大集团在周四晚间发布公告：“本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。”

在该消息宣布后，有中国网民猜测，许家印想把财产转移到海外“是压垮他的最后一根稻草”。

早在今年8月份，恒大地产已被立案调查，恒大金融集团旗下的恒大财富、恒大人寿高管被采取刑事强制措施或者被带走调查。而许家印与妻子丁玉梅离婚一事被曝光，也被外界怀疑是“技术性离婚”、分割财产的举动。

这是2018年3月身为政协常委的许家印出席两会时的图片

从首富变首负

许家印出生于1958年，家境贫寒的他是中国商人“白手起家”的代表。许家印自称阅历“很简单”——毕业后给国企打了10年工，又给私企打了5年工，最后自己做老板。

2017年，许家印超过阿里巴巴创始人马云、腾讯创办人马化腾，以2900亿人民币的资产跃升为中国首富。次年当选为全国政协常委。他也一度被认为与政界联系最为紧密的中国商人之一。

然而，随着中国政府收紧对房地产市场的监管，打击过度杠杆和房产投机行为，恒大的债务问题开始显现。2021年，这家中国房地产巨头经营状况不断恶化，债务违约现象频发。

据中国恒大估计，截至6月底，其负债为3280亿美元。

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恒大上月表示，由于恒大地产正在接受调查，无法发行新债，计划中的债务重组关键会议也被搁置。该公司称，有必要重新评估条款，以适应“客观形势和债权人的要求”。

一些知情人士向路透社透露，如果不能达成和债权人就债务重组达成新的协议，债券持有人可能会提请对该公司进行清盘，这将会给本就不振的中国房地产市场带来更大压力。

复牌后股价飙升

恒大系两股周二（10月3日）在港股市场复牌后，股价大幅上扬。中国恒大一度飙升超60%，后来有所回落。恒大物业也明显上涨。

上周四在恒大宣布其老板许家在接受刑事调查时，恒大系股票也都暂时停牌，这除了涉及中国恒大之外，也涉及恒大汽车和恒大物业。本周二复牌的是中国恒大和恒大物业，恒大汽车目前尚未发布复牌消息。

恒大系两股复牌后跳空高开，令不少投资者感到吃惊。中国媒体《证券时报》表示，有投资者认为这是“靴子落地”、“利空出尽”，也有人表示“跑不掉了”、“关灯吃面”。

《华尔街日报》报道称，恒大股票获准复牌“或帮助提振了投资者人气”。信贷市场研究公司CreditSights的专家Sandra Chow说，这给投资者一种感觉，希望不会有更多的坏消息传出来。

人们担忧危机可能蔓延

恒大如今已经成为中国房地产行业危机的象征，这场危机导致多家知名房产企业陷入债务泥潭，加剧了人们对中国出现更广泛的经济危机、并且可能蔓延全球的担忧。

在很长时间里，中国房地产业一直是中国经济增长支柱，与建筑业一起占到中国国内生产总值的四分之一左右。不过，中国政府认为，房地产业巨头积累的巨额债务对中国的金融体系和整体经济健康构成了令人无法接受的风险。

法新社的报道指出，近几个月来，中国的政策制定者面临着巨大压力，要求他们出台措施支持经济，尤其是房地产行业。但是他们并不希望像2008年那样“大放水”，这意味着中国今年想要实现5%的经济增长可能有难度。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



（综合报道）

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