利益重于国安? 美拟允许企业与华为合作

(德国之声中文网) 路透社5月6日报导，有消息人士透露，美国商务部即将签署一项新的规则，允许美国公司与华为合作制定下一代5G网络标准。

这主要的原因是华为作为全球最大电信设备商，本来就是许多标准机构成员，在5G标准制定上，话语权比美国公司更强。

两位消息人士告诉路透社，在近一年的不确定性之后，美国商务部起草了一项新规则来解决这个问题。消息人士称，该规则仍可能发生变化，基本上允许美国公司参与华为也是其成员的标准机构。

该人士表示，该草案正在商务部进行最终审查，如果通过，将提交给其他机构审批。目前还不清楚整个过程需要多长时间，或者其他机构是否会提出异议。

代表亚马逊、高通和英特尔等公司的信息技术产业委员会(ITI)亚洲区政策高级主管威尔森 (Naomi Wilson)说:「一年过去，现在已经到了处理和澄清这个问题的时候了。」

她说，美国政府希望美企能够保持与华为的竞争优势，但政策上却使得美企在业界制定新标准时缺席。

她也提到，不确定性导致标准机构考虑外移，像是非营利性的RISC-V基金会几个月前就决定从特拉华州迁往瑞士。

目前美国各部门和华为都没有进一步评论。一位匿名的政府官员说:「国际标准的制定对5G的发展很重要......我们的讨论是为了在美国的国家利益和国家安全上找到平衡。」

6名美国参议员上个月致函美国商务部、国务院、国防部和能源部部长，要求他们尽快出台规定，确保美国在参与5G标准制定上不受实体名单限制。议员中也包含对中国采取鹰派态度的鲁比奥 (Marco Rubio)、英霍夫 (James Inhofe)和科顿 (Tom Cotton)。

信中写道:「我们对美国在5G无线技术的全球领导地位因参与度降低而面临的风险深感担忧。」

美国在去年5月将华为列入实体名单时，美国商务部援引了美国对该公司的指控，称其涉嫌违反美国对伊朗的制裁，目前案件仍在审理中。商务部还指出，起诉书指控华华以「欺骗和阻挠行为」规避美国法律。但华为在此案中不认罪。

邹宗翰/张慈 (路透社)