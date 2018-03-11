 利益冲突？ 中国批准特朗普父女18专利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2018

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时政风云

利益冲突？ 中国批准特朗普父女18专利

美中关系枱面上剑拔弩张，但特朗普父女相关的私人业务似乎不受牵连。 中国官方最新公布批准十多个专利申请，在美国国内再次引起利益之嫌。

USA Newseum in Washington - Ivanka Trump bei Axios360 News Shapers (Getty Images/A. Wong)

伊万卡特朗普的专利申请之路一路畅通

(德国之声中文网) 中国官方数据显示，当局在过去两个月向特朗普及其女儿伊万卡(Ivanka Trump) 的18个商标专利申请发出临时许可。 当中16个发给「伊万卡特朗普商标有限公司」(Ivanka Trump Marks LLC)，涵盖伊万卡旗下品牌的时装产品，包括珠宝、太阳眼镜、鞋子、美容服务等。

另外2个临时专利许可由DTTM Operations LLC取得，公司总部位于纽约的特朗普大楼，专利涉及餐厅、酒店服务、时装业务等。 三个月前有媒体报导，这家公司正向澳门申请赌场商标专利。

这些专利申请都是在2016件提出。 如果90天咨询期内都没有反对意见，专利就会正式确认。

伊万卡代言人彼得米里贾尼安 (Peter Mirijanian) 响应称﹕「这些商标专利是为了保护特朗普小姐的名衔，防止他人窃取并用作销售用途。 」他强调﹕「这是普通的申请商标专利做法。 」特朗普的律师则拒绝置评。

USA - Donald Trump und Paul Manafort (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Reinstein)

伊万卡不仅是一个企业家，也是特朗普的得意左右手

家族利益千丝万缕

外国企业在中国面对猖獗的侵权行为，申请商标专利是颇为普遍的举措，部分公司甚至会为未推出市场的产品申请专利。

特朗普两父女都在中国拥有大量知识产权财产，反对者担心中国会利用它们换取政治利益。 伊万卡不单是特朗普的女儿，也担任白宫顾问，外界关注总统一家利用在位时的种种权力和优势铺垫后续利益。

首先公布专利消息的华盛顿公民责任及道德组织 (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) 批评﹕「伊万卡取得中国专利许可的同时，她的爸爸继续与中国打贸易战。 她保留外国商标专利的举动，令人质疑她会否要求总统制定有利家族生意的外交政策。 」

李芊/罗法 (美联社等)

 

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