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利比亚是位于地中海南岸的北非阿拉伯国家。面积175.95万平方公里，人口约617万。
利比亚地区曾先后属于罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国，一战后成为意大利殖民地。二战后，利比亚于1951年独立。1969年至2011年，该国一直由卡扎菲掌权。“阿拉伯之春”后，该国爆发内战，卡扎菲政权覆灭，此后并没有任何一个政权能够真正有效地掌控全国。
10年前，前利比亚独裁统治者卡扎菲遭枪击身亡。自此之后利比亚陷入长年内乱之中，原定于今年12月举行的议会大选也推迟了。
在其父穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）统治利比亚的时代，萨阿迪（Saadi）过着花花公子生活。卡扎菲政权垮台后数年，他被监禁。现在，萨阿迪重获自由。
2011年，北约出手，对利比亚境内起来反抗独裁者卡扎菲的武装团体提供支持。10年过去了，事实证明，与军事干预相连的希望并未能实现。
根据联合国有关利比亚局势的一份报告，对该国的武器禁运迄今“完全没能有效地实施”。而德国要求至少点明责任方的外交努力，也未能成功。
这是今年地中海上的又一出悲剧，也是国际社会反应迟缓的后果。至少45人在利比亚海岸前遇难，对紧急呼救没有做出及时迅速的反应是原因之一。
英国南部雷丁镇6月20日发生持刀恐袭案，造成三死三伤，一名25岁男子当场被捕。他是利比亚难民，刚出狱16天，曾被军情五处（MI5）盯上，因为他想前往叙利亚加入激进组织“伊斯兰国”。另据报他出狱前曾接受精神科药物治疗。有目击者形容，疑凶被捕时反应异常，没有任何反抗行为。
联合国秘书古特雷斯3月23日呼吁应在疫情间停火。虽有国家响应，但此后暴力事件再度加剧，尤其是在阿富汗、也门和利比亚等国。而安理会因为中美角力至今尚无法通过这项停火协议。
在柏林的德国总理府举行的利比亚国际会议中，各国政要达成共识，同意更加严格的实施联合国的武器禁令。
在柏林召开的利比亚国际会议已正式拉开帷幕。德国希望借此机会发挥国际影响，结束外国势力在利比亚的干预，实现停火。然而，这一切现实吗？
抱着实现地区稳定的希望，德国政府邀请利比亚交战双方及其境外支持者于周日（1月19日）在德国总理府举行国际会议。然而，这次柏林会议对于这个北非国家的政治进程究竟能有多大影响呢？
有些人认为德国“海洋观察3号”女船长拉科特是个英雄，但是也有些人认为她是违法者。拉科特最近提出让难民立即离开利比亚的要求，再次引起争议。
在利比亚沿海被海难中获救难民劫持的一艘商船现已抵达马耳他。先前，马耳他军队派出一支特别行动队，将商船控制权重新交由回船长。意大利内政部长称这些难民是"海盗"。
加拿大总理特鲁多陷入丑闻后，又有一名部长宣布辞职。国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）表示，由于政府对一起商业纠纷处理不当，她已失去对政府的信任。
要让地中海上获救的难民们去哪里？意大利威胁说，如果其它欧盟成员国不接收，未来就把他们直接送回北非。维权人士发出警告。
救援船只"生命线"（Lifeline）船长赖施称，地中海上难民的处境极其危险。他指控利比亚海岸警卫队杀人。他在接受德意志电台采访时说："人被丢弃在大海上活活等死"。
对移民而言，经由利比亚进入意大利或希腊的逃难路线日益收紧。欧洲边境管理局指出，在这种情况下，偷渡集团正越来越多地转向另一条通道。
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