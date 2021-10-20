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利比亚

利比亚是位于地中海南岸的北非阿拉伯国家。面积175.95万平方公里，人口约617万。

利比亚地区曾先后属于罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国，一战后成为意大利殖民地。二战后，利比亚于1951年独立。1969年至2011年，该国一直由卡扎菲掌权。“阿拉伯之春”后，该国爆发内战，卡扎菲政权覆灭，此后并没有任何一个政权能够真正有效地掌控全国。

Demonstrators set fire to a poster of Libyan leader Moamer Kadhafi, copies of his Green Book and Libyan flags during a protest against Kadhafi outside the Libyan embassy in Ankara on August 22, 2011. Libyan opposition groups hauled down the flag of the Moamer Kadhafi regime at the embassy in the Turkish capital and flew the rebel flag, as fighting rages in Libya today near the compound of embattled of the Libyan leader and in other parts of Tripoli, a day after jubilant rebels overran the symbolic heart of the capital. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

卡扎菲死后10年 民主稳定独立仍是利比亚的遥远愿景 20.10.2021

10年前，前利比亚独裁统治者卡扎菲遭枪击身亡。自此之后利比亚陷入长年内乱之中，原定于今年12月举行的议会大选也推迟了。
FILE - In this undated file photo made available on Sunday Sept. 25, 2011, Al-Saadi Gadhafi, son of the late Libyan leader Moammar Gadhafi, watches a military exercise by the elite military unit commanded by his brother, Khamis, in Zlitan, Libya. Libya has asked Niger to hand over one of Moammar Gadhafi's sons living under house arrest in the neighboring African nation after he warned his homeland was facing a new uprising. Mohammed Hareizi, spokesman for the ruling National Transitional Council, said Saturday that Niger must comply with the request to extradite Al-Saadi Gadhafi and other officials to preserve its relationship and interests in Libya. (Foto:Abdel Magid al-Fergany, File/AP/dapd) <<

卡扎菲儿子出狱  06.09.2021

在其父穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）统治利比亚的时代，萨阿迪（Saadi）过着花花公子生活。卡扎菲政权垮台后数年，他被监禁。现在，萨阿迪重获自由。
epa02983139 (FILE) A file picture dated 07 June 2011 shows smoke rising in the sky after a NATO air strike in Tripoli, Libya. NATO's job in Libya 'is done,' NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said on 28 October 2011, as he announced on twitter that military operations in the country would end on 31 October. EPA/STR

希望黯淡：北约军事干预利比亚十年后 19.03.2021

2011年，北约出手，对利比亚境内起来反抗独裁者卡扎菲的武装团体提供支持。10年过去了，事实证明，与军事干预相连的希望并未能实现。
Photo taken on June 14, 2016, shows the United Nations Security Council holding a meeting on Libya, at the UN headquarters in New York. The UN Security Council on Tuesday unanimously adopted a resolution to ensure the implementation of arms embargo on Libya. (Xihua/) UN-SECURITY COUNCIL-LIBYA-ARMS EMBARGO LixMuzi PUBLICATIONxNOTxINxCHN Photo Taken ON June 14 2016 Shows The United Nations Security Council Holding a Meeting ON Libya AT The UN Headquarters in New York The UN Security Council ON Tuesday unanimously adopted a Resolution to Ensure The Implementation of Arms Embargo ON Libya Xihua UN Security Council Libya Arms Embargo LiXMuzi PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中俄反对之下 联合国的涉俄批评报告未能发布 26.09.2020

根据联合国有关利比亚局势的一份报告，对该国的武器禁运迄今“完全没能有效地实施”。而德国要求至少点明责任方的外交努力，也未能成功。
dpatopbilder - 10.01.2020, ---: Männer aus Marokko und Bangladesch sitzen in einem überfüllten Holzboot im Mittelmeer vor der Küste von Libyen, als sich ihnen Hilfsarbeiter der spanischen Hilfsorganisation «Open Arms» nähern. Foto: Santi Palacios/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

地中海之殇 45名难民葬身大海 20.08.2020

这是今年地中海上的又一出悲剧，也是国际社会反应迟缓的后果。至少45人在利比亚海岸前遇难，对紧急呼救没有做出及时迅速的反应是原因之一。

英國雷丁镇恐襲 疑兇曾被MI5盯上 22.06.2020

英国南部雷丁镇6月20日发生持刀恐袭案，造成三死三伤，一名25岁男子当场被捕。他是利比亚难民，刚出狱16天，曾被军情五处（MI5）盯上，因为他想前往叙利亚加入激进组织“伊斯兰国”。另据报他出狱前曾接受精神科药物治疗。有目击者形容，疑凶被捕时反应异常，没有任何反抗行为。
NEW YORK, USA - APRIL 12 : UN Ambassador for Germany Christoph Heusgen attends the Security Council meeting on Sudan at the UN's New York headquarters in New York, United States on April 12, 2019. Atilgan Ozdil / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

安理会停火协议折衷方案 中国态度成通过关键 13.05.2020

联合国秘书古特雷斯3月23日呼吁应在疫情间停火。虽有国家响应，但此后暴力事件再度加剧，尤其是在阿富汗、也门和利比亚等国。而安理会因为中美角力至今尚无法通过这项停火协议。
dpatopbilder - 19.01.2020, Berlin: Wladimir Putin (4.v.l.), Präsident von Russland, unterhält sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (3.v.r., CDU) und Abdel Fattah al-Sisi (2.v.r.), Präsident von Ägypten, bei einem Treffen während der Libyen-Konferenz. Ziel der Konferenz ist ein dauerhafter Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland. Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

利比亚和平会议落幕 同意加强武器禁令 20.01.2020

在柏林的德国总理府举行的利比亚国际会议中，各国政要达成共识，同意更加严格的实施联合国的武器禁令。
(Front row, L to R) Britain's Prime Minister Boris Johnson, Congolese President Denis Sassou Nguesso , Turkish President Recep Tayyip Erdogan, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Angela Merkel, Secretary-General of the United Nations (UN) Antonio Guterres, Russian President Vladimir Putin, Egyptian President Abdul Fattah al-Sisi and Algerian president Abdelmadjid Tebboune, (second row, L to R) arab League Secretary General Ahmed Abul Gheit, African Union (AU) Committee Chairman Moussa Faki, European Council President Charles Michel, German Foreign Minister Heiko Maas, US Secretary of State Mike Pompeo, member of China's political bureau Yang Jiechi, President of the European Commission Ursula von der Leyen, European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell, Italian Prime Minister Giuseppe Conte and United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan pose for a family picture during a Peace summit on Libya at the Chancellery in Berlin, on January 19, 2020. - World leaders gather in Berlin on January 19, 2020 to make a fresh push for peace in Libya, in a desperate bid to stop the conflict-wracked nation from turning into a second Syria. Chancellor Angela Merkel will be joined by the presidents of Russia, Turkey and France and other world leaders for talks held under the auspices of the United Nations. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

各国政要聚集柏林 解决利比亚问题有谱？ 19.01.2020

在柏林召开的利比亚国际会议已正式拉开帷幕。德国希望借此机会发挥国际影响，结束外国势力在利比亚的干预，实现停火。然而，这一切现实吗？
06.05.2019, Libyen, Tripolis: Ein Kämpfer der international anerkannten Regierung schießt während der Gefechte mit Truppen von General Haftar. Vor rund einem Monat gab der libysche General Haftar seinen Truppen den Befehl zum Angriff auf die Hauptstadt Tripolis, wo die international anerkannte Regierung ihren Sitz hat. Dort kommt es seitdem immer wieder zu Kämpfen. Dabei starben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bislang fast 400 Menschen. Foto: Amru Salahuddien/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

周日柏林会议：成为迈向利比亚和平的第一步？ 18.01.2020

抱着实现地区稳定的希望，德国政府邀请利比亚交战双方及其境外支持者于周日（1月19日）在德国总理府举行国际会议。然而，这次柏林会议对于这个北非国家的政治进程究竟能有多大影响呢？
27.06.2019****Carola Rackete, captain of rescue ship Sea-Watch 3, reacts as she speaks to the media as the ship remains blocked one mile outside the port of Lampedusa, Italy, June 27, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

德国女船长：应接收所有滞留利比亚的难民 15.07.2019

有些人认为德国“海洋观察3号”女船长拉科特是个英雄，但是也有些人认为她是违法者。拉科特最近提出让难民立即离开利比亚的要求，再次引起争议。
In this photo taken on Sunday Feb. 18, 2018 photo, a man stands on the deck after being rescued by aid workers of the Spanish NGO Proactiva Open Arms, after leaving Libya trying to reach European soil aboard an overcrowded rubber boat, 60 miles north of Al-Khums, Libya. (AP Photo/Olmo Calvo) |

不愿去利比亚  获救难民劫持商船      28.03.2019

在利比亚沿海被海难中获救难民劫持的一艘商船现已抵达马耳他。先前，马耳他军队派出一支特别行动队，将商船控制权重新交由回船长。意大利内政部长称这些难民是"海盗"。

THE CANADIAN PRESS 2019-03-04. Prime Minister Justin Trudeau and Liberal MP Jane Philpott take part in a cabinet shuffle at Rideau Hall in Ottawa on Monday, Jan. 14, 2019. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick URN:41584491 |

加拿大：特鲁多丑闻缠身 又有部长辞职 05.03.2019

加拿大总理特鲁多陷入丑闻后，又有一名部长宣布辞职。国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）表示，由于政府对一起商业纠纷处理不当，她已失去对政府的信任。
13.06.2018, Italien, Catania: Migranten stehen auf dem Schiff «Diciotti» der italienischen Küstenwache, das im Hafen der sizilianischen Stadt Catania anlegt. Nach dem Streit um das Flüchtlings-Rettungsschiff «Aquarius» hat die «Diciotti» der Küstenwache mit mehr als 900 Migranten an Bord in Italien angelegt. (zu dpa: «Boot mit 900 Flüchtlingen legt in Italien an - zwei Leichen dabei» vom 13.06.2018) Foto: Orietta Scardino/ANSA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

意大利威胁遣返难民回利比亚 20.08.2018

要让地中海上获救的难民们去哪里？意大利威胁说，如果其它欧盟成员国不接收，未来就把他们直接送回北非。维权人士发出警告。

02.07.2018 *** Claus-Peter Reisch, the captain of the charity ship MV Lifeline, leaves the court after an arraignment on charges related to improper ship registration at the Courts of Justice in Valletta, Malta July 2, 2018. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

出手救难民惹官司 德国船长称"不后悔"！ 18.07.2018

救援船只"生命线"（Lifeline）船长赖施称，地中海上难民的处境极其危险。他指控利比亚海岸警卫队杀人。他在接受德意志电台采访时说："人被丢弃在大海上活活等死"。
22.06.2018 +++ - Malaga, Spain - Migrants, who were rescued from a dinghy in the Mediterranean Sea seen arriving at Port of Malaga. Members of the Spanish Maritime Safety rescued a total of 55 migrants (of them, 49 mens, 6 minors and 6 womens) near the Malaga coast and brought at Port of Malaga, where they were assisted by the Spanish Red Cross |

一波未平一波又起 偷渡集团转向新通道 07.07.2018

对移民而言，经由利比亚进入意大利或希腊的逃难路线日益收紧。欧洲边境管理局指出，在这种情况下，偷渡集团正越来越多地转向另一条通道。
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