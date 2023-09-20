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利比亚是位于地中海南岸的北非阿拉伯国家。面积175.95万平方公里，人口约617万。
利比亚地区曾先后属于罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国，一战后成为意大利殖民地。二战后，利比亚于1951年独立。1969年至2011年，该国一直由卡扎菲掌权。“阿拉伯之春”后，该国爆发内战，卡扎菲政权覆灭，此后并没有任何一个政权能够真正有效地掌控全国。
利比亚港口城市德尔纳是在飓风“丹尼尔”引发的洪灾中受灾最严重的城市，大约“四分之一座城市彻底消失”。该市5万居民中可能有多达2万人丧生。
周二的一场特大暴风雨过后，利比亚发生洪灾。堤坝崩溃、建筑物被毁，东部城市德尔纳至少有四分之一面积被淹，上千人死亡，上万人失踪。
10年前，前利比亚独裁统治者卡扎菲遭枪击身亡。自此之后利比亚陷入长年内乱之中，原定于今年12月举行的议会大选也推迟了。
在其父穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）统治利比亚的时代，萨阿迪（Saadi）过着花花公子生活。卡扎菲政权垮台后数年，他被监禁。现在，萨阿迪重获自由。
2011年，北约出手，对利比亚境内起来反抗独裁者卡扎菲的武装团体提供支持。10年过去了，事实证明，与军事干预相连的希望并未能实现。
根据联合国有关利比亚局势的一份报告，对该国的武器禁运迄今“完全没能有效地实施”。而德国要求至少点明责任方的外交努力，也未能成功。
这是今年地中海上的又一出悲剧，也是国际社会反应迟缓的后果。至少45人在利比亚海岸前遇难，对紧急呼救没有做出及时迅速的反应是原因之一。
英国南部雷丁镇6月20日发生持刀恐袭案，造成三死三伤，一名25岁男子当场被捕。他是利比亚难民，刚出狱16天，曾被军情五处（MI5）盯上，因为他想前往叙利亚加入激进组织“伊斯兰国”。另据报他出狱前曾接受精神科药物治疗。有目击者形容，疑凶被捕时反应异常，没有任何反抗行为。
在柏林的德国总理府举行的利比亚国际会议中，各国政要达成共识，同意更加严格的实施联合国的武器禁令。
在柏林召开的利比亚国际会议已正式拉开帷幕。德国希望借此机会发挥国际影响，结束外国势力在利比亚的干预，实现停火。然而，这一切现实吗？
抱着实现地区稳定的希望，德国政府邀请利比亚交战双方及其境外支持者于周日（1月19日）在德国总理府举行国际会议。然而，这次柏林会议对于这个北非国家的政治进程究竟能有多大影响呢？
有些人认为德国“海洋观察3号”女船长拉科特是个英雄，但是也有些人认为她是违法者。拉科特最近提出让难民立即离开利比亚的要求，再次引起争议。
在利比亚沿海被海难中获救难民劫持的一艘商船现已抵达马耳他。先前，马耳他军队派出一支特别行动队，将商船控制权重新交由回船长。意大利内政部长称这些难民是"海盗"。
加拿大总理特鲁多陷入丑闻后，又有一名部长宣布辞职。国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）表示，由于政府对一起商业纠纷处理不当，她已失去对政府的信任。
要让地中海上获救的难民们去哪里？意大利威胁说，如果其它欧盟成员国不接收，未来就把他们直接送回北非。维权人士发出警告。
特朗普与金正恩将在本周二举行一场历史性的峰会，这给陷入困境的朝鲜半岛带来了希望。从朝鲜核问题到朝美多年敌对关系的正常化，这些都是本次会晤上双方面临的问题。
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