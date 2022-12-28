 利比亚洪灾造成上万人死伤 | 所有节目 | DW | 20.09.2023

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科技环境

利比亚洪灾造成上万人死伤

利比亚港口城市德尔纳是在飓风“丹尼尔”引发的洪灾中受灾最严重的城市，大约“四分之一座城市彻底消失”。该市5万居民中可能有多达2万人丧生。

  • 救援人员连夜救出一名被困洪水中的少年

    德尔纳市长：全市可能多达2万人丧生

    飓风“丹尼尔”9月10日席卷利比亚东部，人口5万的德尔纳（Derna）受灾最严重，成千上万人失踪。该市市长表示，全市可能有多达2万人在“丹尼尔”飓风以及引发的洪灾中丧生。图中，一名救援人员救出一名被困洪水中的少年。

  • 洪水灌入德尔纳市

    大坝决堤冲毁城市

    德尔纳位于利比亚首都的黎波里以东约900公里。 暴雨过后，两座水坝决堤。洪水裹着泥浆瓦砾冲入城市，覆盖街道并导致建筑物倒塌。

  • 利比亚洪灾后救援人员在废墟中找到遇难者尸体

    搜救幸存者，哀悼遇难同胞

    许多德尔纳居民被泥浆掩埋或被冲入大海。救援人员在废墟中找到遇难者，并用毯子将他们裹起来。居民穆斯塔法·萨利姆（Mustafa Salem）告诉路透社，他失去了 30 名家庭成员。

  • 利比亚红新月会成员在现场救援

    八方支援

    救援组织和联合国机构向利比亚派出援助小组，卡塔尔、土耳其等许多国家的政府也承诺提供帮助。图为利比亚红新月会成员赶到灾区救援。

  • 巴勒斯坦医务人员和民防部队人员也前往利比亚参加救援工作

    来自巴勒斯坦的救援人员

    巴勒斯坦医务人员和民防部队人员也前往利比亚参加救援工作。

  • 幸存者试图从废墟中找些可用之物

    生活如何继续？

    幸存者试图从废墟中找些可用之物。由于洪水冲毁了通往德尔纳的道路，国际救援队和人道主义援助到达德尔纳非常困难。

  • 利比亚洪灾后的废墟

    重建将耗资数十亿

    利比亚东部政府民航部长希赫姆·阿布·奇基瓦特 (Hichem Abu Chkiouat) 告诉路透社，重建工作将耗资数十亿美元。


  • 救援人员连夜救出一名被困洪水中的少年

    德尔纳市长：全市可能多达2万人丧生

    飓风“丹尼尔”9月10日席卷利比亚东部，人口5万的德尔纳（Derna）受灾最严重，成千上万人失踪。该市市长表示，全市可能有多达2万人在“丹尼尔”飓风以及引发的洪灾中丧生。图中，一名救援人员救出一名被困洪水中的少年。

  • 洪水灌入德尔纳市

    大坝决堤冲毁城市

    德尔纳位于利比亚首都的黎波里以东约900公里。 暴雨过后，两座水坝决堤。洪水裹着泥浆瓦砾冲入城市，覆盖街道并导致建筑物倒塌。

  • 利比亚洪灾后救援人员在废墟中找到遇难者尸体

    搜救幸存者，哀悼遇难同胞

    许多德尔纳居民被泥浆掩埋或被冲入大海。救援人员在废墟中找到遇难者，并用毯子将他们裹起来。居民穆斯塔法·萨利姆（Mustafa Salem）告诉路透社，他失去了 30 名家庭成员。

  • 利比亚红新月会成员在现场救援

    八方支援

    救援组织和联合国机构向利比亚派出援助小组，卡塔尔、土耳其等许多国家的政府也承诺提供帮助。图为利比亚红新月会成员赶到灾区救援。

  • 巴勒斯坦医务人员和民防部队人员也前往利比亚参加救援工作

    来自巴勒斯坦的救援人员

    巴勒斯坦医务人员和民防部队人员也前往利比亚参加救援工作。

  • 幸存者试图从废墟中找些可用之物

    生活如何继续？

    幸存者试图从废墟中找些可用之物。由于洪水冲毁了通往德尔纳的道路，国际救援队和人道主义援助到达德尔纳非常困难。

  • 利比亚洪灾后的废墟

    重建将耗资数十亿

    利比亚东部政府民航部长希赫姆·阿布·奇基瓦特 (Hichem Abu Chkiouat) 告诉路透社，重建工作将耗资数十亿美元。


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