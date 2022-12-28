利比亚洪灾造成上万人死伤

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利比亚港口城市德尔纳是在飓风“丹尼尔”引发的洪灾中受灾最严重的城市，大约“四分之一座城市彻底消失”。该市5万居民中可能有多达2万人丧生。
飓风“丹尼尔”9月10日席卷利比亚东部，人口5万的德尔纳（Derna）受灾最严重，成千上万人失踪。该市市长表示，全市可能有多达2万人在“丹尼尔”飓风以及引发的洪灾中丧生。图中，一名救援人员救出一名被困洪水中的少年。
德尔纳位于利比亚首都的黎波里以东约900公里。 暴雨过后，两座水坝决堤。洪水裹着泥浆瓦砾冲入城市，覆盖街道并导致建筑物倒塌。
许多德尔纳居民被泥浆掩埋或被冲入大海。救援人员在废墟中找到遇难者，并用毯子将他们裹起来。居民穆斯塔法·萨利姆（Mustafa Salem）告诉路透社，他失去了 30 名家庭成员。
救援组织和联合国机构向利比亚派出援助小组，卡塔尔、土耳其等许多国家的政府也承诺提供帮助。图为利比亚红新月会成员赶到灾区救援。
巴勒斯坦医务人员和民防部队人员也前往利比亚参加救援工作。
幸存者试图从废墟中找些可用之物。由于洪水冲毁了通往德尔纳的道路，国际救援队和人道主义援助到达德尔纳非常困难。
利比亚东部政府民航部长希赫姆·阿布·奇基瓦特 (Hichem Abu Chkiouat) 告诉路透社，重建工作将耗资数十亿美元。
周二的一场特大暴风雨过后，利比亚发生洪灾。堤坝崩溃、建筑物被毁，东部城市德尔纳至少有四分之一面积被淹，上千人死亡，上万人失踪。
受极端天气影响，香港红十会表示，血库存量已经降到极低水平，仅余4日存量，该机构呼吁民众积极献血。与此同时，暴雨天气也在深圳等地造成破坏。
夏季酷热过后，洪水接踵而至。希腊、土耳其和保加利亚遭遇暴雨袭击，已造成至少七人死亡。
新一次厄尔尼诺气候现象已经到来，将会给世界上一些地区带来洪水，同时给另外一些地区造成干旱。过去的此类破坏性天气现象给全球经济造成了数万亿美元的损失，并引发了通货膨胀。
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