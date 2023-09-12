利比亚洪灾死伤惨重 上万人失踪

（德国之声中文网）仅在拥有12.5万人口的德尔纳一地，目前就已发现了上千具尸体。当地官员认为，死亡人数会进一步攀升。飓风"丹尼尔"横扫整个地中海之后，周二袭击了利比亚，使这个过去十几年纷争不断的国家再度受到重创。



正在赶往德尔纳途中的路透社记者表示，沿途随处可见被洪水淹毁的车辆和房屋。实际控制利比亚东部地区的政府官员 Hichem Abu Chkiouat通过电话向路透社表示："我刚从德尔纳回来，当地灾情非常严重，到处都是尸体。目前发现的尸体已经超过一千具，我可以毫不夸张地说，德尔纳市的四分之一已经消失了，洪水冲毁了很多建筑。" Hichem Abu Chkiouat稍后还对半岛电视台表示，利比亚全境死亡人数应该已经超过2500人，而失踪人数仍在不断攀升。

国际红十字红半月联合会代表团主席拉马丹（ Tamer Ramadan）表示："我们从独立消息来源获得的信息显示，失踪人数已经过万。"

社媒上流转的视频显示，堤坝决堤后，凶猛的洪水冲过德尔纳市区，并造成严重破坏。利比亚电视台al-Masar 播放的画面中，人们正在乘坐橡皮艇搜索遇难者尸体。一名救援人员表示："我们没有搜救设备，没有任何机器，我们已经发出了紧急救援呼吁。"





2011年发生受北约支持的反卡扎菲政权暴动之后，利比亚一直处在东西分治状态，冲突不断，公共服务基本陷入瘫痪。

受国际社会认可的的黎波里政府对该国东部并没有实际控制权，但的黎波里政府仍向德尔纳灾区派遣了救援人员。包括德国和美国在内的一些国家已表示，将对利比亚提供救灾援助。

（综合报道）

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