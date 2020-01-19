利比亚和平会议落幕 同意加强武器禁令

(德国之声中文网) 周日(1月19日)，在德国柏林参与利比亚和平峰会的政治人物们都同意维持联合国武器禁运，并终止对北非国家交战派系的军事支持。

这项协议由16个国家与国际组织共同签署。协议中也制定计划让各国共同监督禁令的落实。然而，在过去近十年当中，这项禁令都没有办法在这个冲突地带成功落实。

德国总理默克尔（Angela Merkel）赞同该声明，她说："我们同意推行一项全面的计划。我可以说所有参与者都真正地进行了建设性的合作。"

她说："我们都同意应该尊重武器禁运，也应该比过去更加严格地管控。"

她补充说，参加首脑会议的领导人已同意在将来继续举行会议，以确保后续推行，"让利比亚人民享有和平生活的权利"。

延伸阅读: 各国政要聚集柏林 解决利比亚问题有谱？

利比亚的两大势力: 获得联合国承认的民族团结政府(Government of National Accord )的首相费耶兹·萨拉吉(Fayez Sarraj)，和自封的利比亚国民军（LNA）指挥官哈利法·哈夫塔尔（Kalifa Haftar）两人都在柏林。但他们之间仍然存在紧张关系，他们拒绝与对方见面，也不愿意列席同一场合。

德国总理默克尔和德国外长马斯在峰会之前，和利比亚的交战双方都曾个别谈话过，但是当被问及萨拉吉和哈夫塔尔是否会纳入峰会一起讨论时，默克尔说: 「我们和他们个别对谈，是因为他们之间的分歧如此巨大，以至于他们在这个当下不愿意和对方谈话。」

联合国: 「我们获得休兵」

与此同时，联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)则是呼吁世界各国「自制」，不要插手利比亚的冲突。

古特雷斯在峰会接近尾声时的记者会上说: 「我必须再次强调这次峰会的结论是，利比亚的冲突不存在军事解决方案。」他说，这次各国达成的是休兵，希望将来能够永久停火。

欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)和副总统约瑟普·博雷尔(Josep Borrell)发表的联合声明说："与会人士承诺，不会进一步向威胁到休战协议的任何一方提供军事支持。这是一步重要的进展。"

声明说："只有利比亚领导和利比亚拥有的政治方式才能结束冲突，带来长久的和平。"

"小步向前"

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）谨慎地欢迎会议上取得的进展，宣称这次首脑会议是"向前迈出的一小步"。

美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）将周日的事态发展描述为"富有成效的"。

德国之声的首席政治编辑库夫纳(Michaela Küfner)说，会议的成就虽然不大，但仍然令人鼓舞。她总结说："简而言之：除了交战双方之外，其他所有人都同意停火。"她认为，会议还显示出"暗藏在哈夫塔尔背后的支持者，也就是俄罗斯，已经同意施加某种程度的压力。"

库夫纳说，如果哈夫塔尔将军想保留他在利比亚的强人形象，当天的会议进展让哈夫塔尔的操作空间被压缩: "毕竟，他至少还依赖一些主要国际大国的容忍。"

德国总理默克尔和俄罗斯总统普京与会

联合国承认的政权心存疑虑

就在会议开始前的几个小时，联合国承认的利比亚政府首脑怀疑他的对手有何盘算。

萨拉吉（Sarraj）对媒体说："过往的经验让我们怀疑对方的动机、严肃性和信用。众所周知的是，对方不惜一切代价追求权力。"

从去年4月以来，利比亚国民军一直在努力从萨拉吉（Sarraj）手中夺走利比亚首都黎波里（Tripoli）。

周日在柏林召开的会议前的周二，莫斯科也曾举行类似谈判，却没有取得重大进展。

利比亚国民军的首领哈夫塔尔没有签署俄罗斯和土耳其起草的永久停火协议，就离开了俄罗斯。

德国之声的政治编辑库夫纳（MichaelaKüfner）表示："现在判断这次峰会是否是利比亚衝突的转捩点还为时过早。"但是她认为，尤其在美国单方面退出伊朗核协议造成核协议摇摇欲坠之后，"光是这场峰会成功举办这一事实，便已经为欧洲人进行国际外交增添了一些可信度。"

英国首相约翰逊也出席利比亚和平峰会

中国中央外事办主任杨洁篪及联合国秘书长古特雷斯、英国首相约翰逊（Boris Johnson）、俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安、美国国务卿蓬佩奥、法国总统马克龙和欧洲委员会主席冯德莱恩也参加了在柏林举行的会谈。

德国总理默克尔除了邀请来自12个国家的领导人之外，也邀请了联合国、欧盟、非洲联盟和阿拉伯联盟的领导人出席总理府的首脑会议。

柏林提高警觉

周日早些时候，柏林的一些区域进入封锁状态，进出勃兰登堡门前的巴黎广场也实施限制。约有150人聚集在柏林议会前，表达对利比亚军事将领的愤怒。一名抗议者举的标语牌上写着"哈夫塔尔杀死利比亚儿童"。

罗法/楊威廉（路透社，德新社，法新社，美联社）