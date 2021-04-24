“利大于弊” 美国宣布恢复使用强生疫苗

（德国之声中文网）根据美国疾病控制与预防中心（CDC）专家小组的建议，美国卫生部周五（4月23日）宣布解除了暂停使用强生新冠病毒疫苗11天的禁令。

"我们已经得出结论，对于18岁以上人士来说，强生公司新冠疫苗的已知和潜在利益超过了它的已知和潜在风险。"美国食品和药物管理局（FDA）局长伍德科克（Janet Woodcock）在与疾病控制与预防中心联合发布的声明中说。

"我们不再建议暂停使用这种疫苗，"疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）在新闻发布会上说，并称会立即恢复强生疫苗的推广工作。

瓦伦斯基说，该疫苗的使用中发现了 "特别罕见的 "血凝块病例。他称监管机构将继续检测该疫苗的使用。

新冠疫苗的潜在风险

在15名强生疫苗接种者中出现了一种非常罕见的血凝块后，美国卫生局于4月14日暂停该疫苗的使用。到目前为止，约有800万人接种了只需要打一针的强生疫苗。

所有强生疫苗血凝块病例都发生在女性身上，大多数人的年龄都在50岁以下。其中3人死亡，7人仍在住院治疗。

疾病控制与预防中心的专家顾问说，尽管强生疫苗对抗击疫情很重要，但是以明白易懂的语言让年轻妇女了解其风险也很重要。

强生公司已经与美国食品和药物管理局达成协议，将为该疫苗制定一个警告标识。

德国卫生官员：强生疫苗安全有效

德国保罗-埃利希研究所（Paul Ehrlich Institute）所长奇丘特克（Klaus Chichutek）说，接种强生和阿斯利康两种新冠疫苗发生血凝块的风险极低，尤其是对于60岁以上的人群来说。

奇丘特克表示，阿斯利康疫苗的健康损害报告非常罕见，强生疫苗甚至更少。他说，打了第一针阿斯利康疫苗的人群中，与新冠病毒相关住院病例减少了94%。

迄今为止，欧盟已经批准使用美国-德国的BioNTech-辉瑞疫苗、英国-瑞典的阿斯利康疫苗以及美国的莫德纳疫苗和强生疫苗。

在德国，目前只有60岁及以上的人士常规接种阿斯利康疫苗，因为you接种该疫苗的年轻人出现了非常罕见的血凝块病例。

（美联社，路透社，德新社，法新社）

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