判断标准有变 外界质疑中国確診数

(德国之声中文网) 中国国家卫健委21日公布湖北省411例新的确诊个案，前一天则是394例。这些是几周以来最低的几个数字。比起前两天公布的1749例有大幅降低的趋势。

不过细看却发现离奇之处。在20日公布湖北省有349例的同时，湖北省武汉市却新增615例，引发民众质疑数据造假。随后《人民日报》发文表示，这是因为统计标准改变。这样的变化是因为湖北省诊断标准剔除了CT断层扫描「临床诊断」病例，但是武汉没有扣除。

中国国家卫健委2月3日公布第五版的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》，将比较宽松的「临床诊断」放进确诊定义中。医生可透过病人的肺部扫描影像来判断。这种方法让2月12日激增了超过1万4千例确诊新高峰，其中大部分在湖北省内。

北京当局一度称「临床诊断」有利辨别病例。不过18日公布的第六版诊疗方案却剔除了「临床诊断」，统一全国确诊标准。

香港《苹果日报》质疑，这与中国复工的压力有关。路透社日前报道，习近平警告官员称，过度的防疫措施会威胁经济发展。中国近日也推出各项复工措施，希望经济发展可以重新上轨道。

《南华早报》访问乔治敦大学公共卫生法学教授戈斯汀（Lawrence Gostin）。他表示:「现在感到自信太早了。」他强调，可能因为监测不力或病例定义变更导致数据有缺漏。

他和其他科学家警告说，由于严重缺乏诊断新病例的资源，部份患者在被确诊之前就死亡。实际报告的感染人数可能被低估。

中国国务院联防联控机制在2月20日的记者会上则解释，现在湖北地区的情况已经改变，核酸检测的能力已经大大提升。经过专家组讨论才取消了临床诊断病例的标准。

抗体、核酸、CT、临床?

中国官媒中国新闻社21日发表文章向民众解释，强调诊断标准是随着情况的变化而改变。内文提到新冠肺炎的诊断方式包括: 核酸检测、CT检测(电子断层扫描)到临床诊断、和最近的抗体检测。

新闻报导，疫情之初，核酸试剂盒「一剂难求」，所以用CT检测作为辅助手段。但CT扫描只能看到肺部阴影，无法区分是新冠肺炎还是其他肺炎。

内容也指出，在核酸试剂不能做到百分之百、临床诊断又缺乏量化指标的情况下，抗体检测也被提出。「多个科研团队对外宣称已成功研发抗体试剂盒，最快3分钟就能得知新型冠状病毒检测结果。其原理是检测新冠肺炎确诊患者血浆，能有效检测出『假阴性』。」

不论是哪一种检测方式，外界正拿着放大镜检视中国确诊案例。众人期盼数据公开透明，以便正确防疫。

邹宗翰/罗法（综合报导）