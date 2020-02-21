 判断标准有变 外界质疑中国確診数 | 科技环境 | DW | 21.02.2020

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科技环境

判断标准有变 外界质疑中国確診数

亚洲其他国家的感染病例近日突然激增。但中国各地的新冠病毒确诊案例数逐渐减少，让疫情减缓出现一道曙光。不过外界仍对于中国突然下降的確診数字充满疑虑。中方也立刻出面说明。

Coronavirus - Virus Sars-CoV-2 COVID-19 (Imago Images/Zuma/Cdc)

2月3日，武汉大学中南医院影像科女教授张笑春建议以CT影像作为诊断主要依据。她表示，不要怕说真话，「多大的事情能有人命大？」

(德国之声中文网) 中国国家卫健委21日公布湖北省411例新的确诊个案，前一天则是394例。这些是几周以来最低的几个数字。比起前两天公布的1749例有大幅降低的趋势。

不过细看却发现离奇之处。在20日公布湖北省有349例的同时，湖北省武汉市却新增615例，引发民众质疑数据造假。随后《人民日报》发文表示，这是因为统计标准改变。这样的变化是因为湖北省诊断标准剔除了CT断层扫描「临床诊断」病例，但是武汉没有扣除。

中国国家卫健委2月3日公布第五版的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》，将比较宽松的「临床诊断」放进确诊定义中。医生可透过病人的肺部扫描影像来判断。这种方法让2月12日激增了超过1万4千例确诊新高峰，其中大部分在湖北省内。

北京当局一度称「临床诊断」有利辨别病例。不过18日公布的第六版诊疗方案却剔除了「临床诊断」，统一全国确诊标准。

香港《苹果日报》质疑，这与中国复工的压力有关。路透社日前报道，习近平警告官员称，过度的防疫措施会威胁经济发展。中国近日也推出各项复工措施，希望经济发展可以重新上轨道。

China Coronavirus Klinik in Wuhan (Getty Images/AFP)

《第六版》的「传播途径」一节，增加「在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下中存在经气溶胶传播的可能。」而患者临床表现方面，增加「多器官功能衰竭」。

《南华早报》访问乔治敦大学公共卫生法学教授戈斯汀（Lawrence Gostin）。他表示:「现在感到自信太早了。」他强调，可能因为监测不力或病例定义变更导致数据有缺漏。

他和其他科学家警告说，由于严重缺乏诊断新病例的资源，部份患者在被确诊之前就死亡。实际报告的感染人数可能被低估。

中国国务院联防联控机制在2月20日的记者会上则解释，现在湖北地区的情况已经改变，核酸检测的能力已经大大提升。经过专家组讨论才取消了临床诊断病例的标准。

抗体、核酸、CT、临床?

中国官媒中国新闻社21日发表文章向民众解释，强调诊断标准是随着情况的变化而改变。内文提到新冠肺炎的诊断方式包括: 核酸检测、CT检测(电子断层扫描)到临床诊断、和最近的抗体检测。

新闻报导，疫情之初，核酸试剂盒「一剂难求」，所以用CT检测作为辅助手段。但CT扫描只能看到肺部阴影，无法区分是新冠肺炎还是其他肺炎。

内容也指出，在核酸试剂不能做到百分之百、临床诊断又缺乏量化指标的情况下，抗体检测也被提出。「多个科研团队对外宣称已成功研发抗体试剂盒，最快3分钟就能得知新型冠状病毒检测结果。其原理是检测新冠肺炎确诊患者血浆，能有效检测出『假阴性』。」

不论是哪一种检测方式，外界正拿着放大镜检视中国确诊案例。众人期盼数据公开透明，以便正确防疫。

邹宗翰/罗法（综合报导）

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