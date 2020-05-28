判孟晚舟有罪惹怒北京 加国忧报复

(德国之声中文网) 中国驻加使馆周五(5月29日)针对加拿大法院对孟晚舟判决「双重犯罪」并继续引渡美国程序表达强烈不满。

发言人表示:「美加滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民的合法权益。」

声明中也强调，「美方的目的是为了打压中国高科技企业和华为」，说加拿大扮演了美方「帮凶」，还说这是一起「严重的政治事件」。

加拿大总理特鲁多前一天被问到是否担心中国反制，他并没有正面回答，但他指出，加拿大的司法系统是独立的，并再次呼吁中国政府立即释放公民康明凱 (Michael Kovrig)與邁克爾 (Michael Spavor)

中国可能的报复方式

5月開始，中国的康西諾生物(CanSino Biologics Inc)与加拿大国家研究委员会合作，为了未来在加拿大进行新冠肺炎疫苗铺路。此外，在疫情爆发期间，中国也一直在向加拿大提供防疫物資。

渥太华卡尔顿大学助理教授、安全专家卡雯(Stephanie Carvin)很担心中国会锁定防疫来报复。她说:「如果中国决定切断我们的防疫物资，就会开始有人丧命。」

前加拿大驻中国大使赵朴(Guy Saint-Jacques)预测，北京将宣布两名遭扣押加拿大公民的审判日期，并采取更多的惩罚性贸易措施。

他说:「中国国家主席习近平会希望看起来很强势，对加拿大采取行动。」

不列颠哥伦比亚大学教授埃文斯（Paul Evans）则预测，这两名被拘留者将被关在监狱里一段时间。

特鲁多的前外交政策顾问、渥太华大学国际事务教授帕里斯(Roland Paris)认为，处理与中国的关系就像 「走在剃刀的边缘」。

另一位政府匿名人士表示:「我们对中国的态度并不天真，我们不怕在必要时采取强硬的路线和坚定的路线。」

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)