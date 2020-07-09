判决：香港夫妇暴动罪不成立

（德国之声中文网）与香港去年长达数月的要求民主、但部分出现暴力的示威抗议浪潮有关，超过9000人遭逮捕。引发抗议浪潮的《逃犯条例》（"送中法"）修例计划因此而被搁置。汤伟雄、杜依兰夫妇被控参与中环暴乱，去年7月被警方拘捕，面临最高7年徒刑。
不过，一家地区法院周五（7月24日）裁定，没有足够证据证实这对夫妇是当天示威的参与者。主审法官郭啟安表示，没有理由只因被告当时身着黑衣、装束与示威者们相似便判定他们参与了示威行动。他指出，黑色服装是很多港民的日常打扮。
判词宣读甫毕，支持者中掌声四起，被告夫妇潸然泪下。 汤伟雄走出法院后表示，鉴于还有很多人尚未得到公正审判，两人现在无意欢庆，而是希望能在所有人都得到司法公正后，与大家共同庆祝。
2019年年中爆发的香港示威浪潮持续逾半年
去年8月，尚是情侣的汤伟雄、杜依兰获保释，之后两人按计划完成登记结婚，同时等待出庭。
他们的案子被视为开了一个先例，有可能加大检方搜集定罪证据的难度，目前至少有600人被控参与了去年的暴力抗议行动。
去年，香港民众要求民主的多轮抗议浪潮延续7个月以上，其间一再发生警方和示威者之间的冲突。示威者们担心，在北京的统治下，香港将失去其内地城市无法享有的自由。
作为反应，北京上个月通过一部内容广泛的港区国安法，旨在强化打击异议人士和所谓的颠覆行为，并对所称的行为严重的犯罪分子以长期监禁相威胁。
凝炼/叶宣（德新社、路透社）
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国安法生效后的香港
第一批触法者
《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。
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国安法生效后的香港
举杯同庆
《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。
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国安法生效后的香港
港警旗帜新颜色
过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。
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国安法生效后的香港
白纸抗议
7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。
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国安法生效后的香港
空白连侬墙
延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。
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国安法生效后的香港
反讽与暗语
《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。
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国安法生效后的香港
罗冠聪证实离港
罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。
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国安法生效后的香港
前众志成员周庭认罪
黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。
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国安法生效后的香港
酒店改装国安公署
中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。
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国安法生效后的香港
与记者的「安全距离」
驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。