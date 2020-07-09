判决：香港夫妇暴动罪不成立

（德国之声中文网）与香港去年长达数月的要求民主、但部分出现暴力的示威抗议浪潮有关，超过9000人遭逮捕。引发抗议浪潮的《逃犯条例》（"送中法"）修例计划因此而被搁置。汤伟雄、杜依兰夫妇被控参与中环暴乱，去年7月被警方拘捕，面临最高7年徒刑。

不过，一家地区法院周五（7月24日）裁定，没有足够证据证实这对夫妇是当天示威的参与者。主审法官郭啟安表示，没有理由只因被告当时身着黑衣、装束与示威者们相似便判定他们参与了示威行动。他指出，黑色服装是很多港民的日常打扮。

判词宣读甫毕，支持者中掌声四起，被告夫妇潸然泪下。 汤伟雄走出法院后表示，鉴于还有很多人尚未得到公正审判，两人现在无意欢庆，而是希望能在所有人都得到司法公正后，与大家共同庆祝。

2019年年中爆发的香港示威浪潮持续逾半年

去年8月，尚是情侣的汤伟雄、杜依兰获保释，之后两人按计划完成登记结婚，同时等待出庭。

他们的案子被视为开了一个先例，有可能加大检方搜集定罪证据的难度，目前至少有600人被控参与了去年的暴力抗议行动。

去年，香港民众要求民主的多轮抗议浪潮延续7个月以上，其间一再发生警方和示威者之间的冲突。示威者们担心，在北京的统治下，香港将失去其内地城市无法享有的自由。

作为反应，北京上个月通过一部内容广泛的港区国安法，旨在强化打击异议人士和所谓的颠覆行为，并对所称的行为严重的犯罪分子以长期监禁相威胁。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。