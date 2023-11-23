删选式救市——关于房企“白名单”你应了解的内容

据彭博社报道，中国监管部门拟制定50家房企“白名单”，引导银行为其融资并首次允许银行提供无抵押短期贷款。据中国房地产报报道，这份“白名单”主要由金融机构筛选。如果这些救市措施出台，或将是中国迄今最有力的救市尝试。
（德国之声中文网）11月20日，彭博社援引知情人士报道，中国监管部门拟制定一份有资格获得融资的50家房企"白名单"，引导银行为这些陷入资金和销售困境的房企提供贷款，其中包括万科、新城发展和龙湖集团等。
11月22日，彭博社又援引知情人士报道，碧桂园、远洋集团、旭辉控股已被列入这份所谓的白名单。监管机构将在几天内敲定名单并将其分发给银行和其他金融机构。
尽管彭博社也引述专家分析指出，这样一份"白名单"仅仅是建议，非指令性质，如果非国有房地产销售显著恶化，多数银行恐怕不愿伸出援手，但有关"白名单"即将出炉的消息仍推动中国股市的相关地产股上涨。
本周四（11月23日），《彭博社》再引述知情人士称，中国可能首次允许银行向合格的开发商提供无抵押短期贷款，即所谓的营运资金贷款。官员们还在考虑建立一种主银行负责机制，即由一家银行牵头，通过与其他债权银行协调融资计划，制定针对特定的陷入困境的房地产开发商的金融支持方案。
知情人士表示，鉴于涉及的高风险，实施过程中需要监管机构出台配套政策，免除在出现坏账时对银行和个人的追责。知情者称，审议仍在进行中，可能还会发生变化。 国家金融监管总局没有回应置评请求。
自2022年起，中国房地产行业遭遇前所未有的困境，境外债违约房企超过40家。在越来越多房企暴雷的同时，中国还存在大量已售出的期房未完工交付的问题，令许多中国家庭陷入困境并引发各地抗议。潜在购房者也对房地产市场失去信心，担心开发商无法完成项目，进一步导致新房销量日益下降，危及更多房企。
中共官方对未完工住宅数量的统计数据讳莫如深。野村证券(Nomura)中国首席经济学家陆挺及其团队11月15日在一份报告中估计，中国各地总计约有2000万套未完工和延迟交付的预售住房，要完成这些住房的建设，估计需要4400多亿美元资金。报告认为，"在明年的某个时候，保交楼的问题可能会变成一个社会问题，危及社会稳定，北京可能最终需要大幅加大政策支持力度，我们认为这是真正恢复对房地产行业和经济信心的关键。"
2022年7月28日，中共中央政治局会议首次提出"保交楼、稳民生"。据中国人民银行今年11月9日在官网发布的金融运行报告，中国央行2022年推出3500亿元人民币保交楼专项借款并设立2000亿元人民币保交楼贷款支持计划。也就是说，中国中央政府通过政策性银行和地方政府划拨了3500亿元专项资金，帮助资金短缺的开发商完成预售项目的建设。如果大型商业银行出于同样的目的向开发商提供贷款，央行将向这些银行提供高达2000亿元的无息贷款。
但是，上述措施以及放宽购房者抵押贷款、减少首付等刺激措施在很大程度上并未能遏制中国房地产市场的低迷。一些陷入困境的房地产开发商表示，他们无法满足商业银行的贷款标准，未完工的项目也无法获得融资。《华尔街日报》援引仲量联行(Jones Lang LaSalle)大中华区首席经济学家庞溟表示，这一切都归结于银行的风险规避。中国规模达56万亿美元的银行业本身就面临利润率萎缩和长期的不良贷款问题。2023年上半年末，大型国有银行的净息差降至创纪录的1.74%，低于行业维持合理盈利能力所需的1.8％门槛。
分析认为，中国政府之前的房地产救市措施不太有针对性。在资金有限的情况下，如果甄别房企的具体情况，那么可以更有针对性地救助，让头部房企和重点房企"活下来"。同时，如果稳住了50家房企，也可以增强市场信心，防止发生牵涉面广的系统性风险。中国政府过去也曾推出过非正式的"白名单"，但只引发市场短暂的乐观情绪。
据中国房地产报报道，此次50个房企的"白名单"主要是由金融监管部门倡议，50个房企也主要由金融机构定，之后会由各个商业银行"认领"所救助的房企。某房企人士称，50家房企初步按照销售榜50强筛选。
11月17日，中国央行、金融监管总局、证监会三部门召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等。据报道，监管部门还向金融系统下达了"三个不低于"的要求：各银行自身房地产贷款增速不低于银行业平均房地产贷款增速，对非国有房企对公贷款增速不低于本行对公房地产贷款增速，对非国有房企个人按揭贷款增速不低于本行按揭贷款增速。
如果这些支持房企融资的措施获得批准，那将是中国迄今为止最有力救市尝试。
（彭博社、路透社等）
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