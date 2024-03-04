初选首胜！黑利击败特朗普拿下华盛顿特区

（德国之声中文网）周日（3月3日），曾任南卡罗来纳州州长、美国驻联合国大使的黑利(Nikki Haley)在华盛顿特区共和党总统初选中获胜，这是她的第一场初选胜利。对特朗普来说，这中断了他在共和党初选后的连胜局面。

美国大选将于11月5日举行。3月5日是“超级星期二” (Super Tuesday），共有15个州及一个美属领地举行初选，根据民意调查，预计特朗普将能够遥遥领先地锁定提名。

更多阅读：「超级星期二」怎么影响美国总统初选?

特朗普在1月和2月的共和党初选中在八个州赢得了胜利，料将在超级星期二获得更多支持。要至少拿到1215张代表票才能当上共和党总统候选人。

在华盛顿特区的选举中，黑利得票率达到62.9%，而特朗普为33.2%，但黑利距离获得党内提名还有很长的路要走。

特朗普竞选团队言辞刻薄地祝贺

黑利竞选团队发言人佩雷斯-库巴斯（Olivia Perez-Cubas）在一份声明中说: “最靠近华府失灵政府的选民拒绝特朗普和他带来的混乱，并不让人意外。”黑利的竞选团队还补充指出，她是美国历史上第一位赢得共和党初选的女性。

华盛顿特区是民主党占多数的地区之一，这里仅有约2.3万名注册的共和党人。其中许多人从事政治工作，这一点与其他州的共和党人有很大的不同。他们认为，华盛顿可能是黑利赢得初选的最佳机会。

特朗普竞选团队在黑利获得胜利后不久发表声明，言辞讽刺地祝贺黑利，称她被想维护失败现状的游说者和华盛顿内部人士加冕为“沼泽女王”（Queen of the Swamp）。

虽然黑利最终的胜算不大，但这次的胜利使她免受“无法赢得一次初选”的批评。

然而，一些共和党人将她在华盛顿特区的声望视为负面因素。包括特朗普在内的许多共和党高层都把这座城市描绘成一个与选民脱节的精英管理的城市。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

（美联社，路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。