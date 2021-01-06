初选触犯香港国安法?　前参选者: 目的铲除民主派

(德国之声中文网) 6日，至少53名与民主派立法会初选相关人士遭港警国安处上门拘捕。曾参与2020年民主派初选、但目前已流亡海外的张崑阳告诉德国之声，这波大抓捕再次突显「一国两制已灭亡」。他说：「民主派去年举办的立法会初选并不是为了颠覆国家政权，而是要证明民主派各阵营团结一致。」

张崑阳质疑，当初有超过60万香港民众参与了民主派的初选，所以这是否代表有超过60万的香港民众也会被香港政府以违反国安法为由起诉? 他向德国之声表示：「这起大抓捕的目的，显然是想彻底铲除整个民主派。」

目前在德国留学的香港公民团体「键盘战线」前发言人邝颂晴在接受德国之声访问时也说，她无法理解为何举办一场初选就算是「颠覆国家政权」。她说：「建制派2020年也举办了立法会初选，但港府却未以相同罪名将建制派的参与者定罪。」

邝颂晴担忧，这波大抓捕会在香港社会中制造寒蝉效应，因为大多数人都未预期所有参与民主派初选的人会被当局以国安法抓捕。她告诉德国之声：「这些被捕的民主派人士，都是在敏感议题上，最勇於发言的人。港警今日大规模抓捕他们是为了让整个香港社会噤声。他们被逮捕後，香港社会将不再有人领导反对政府的势力。」

张崑阳与邝颂晴都坦言，目睹昔日一起共事的夥伴被港府以国安法大规模抓捕，让他们「既无言又担忧」。张崑阳告诉德国之声：「如果我仍在香港，我今天一定也会被抓。」

目前在加拿大麦基尔大学从事法律与极权主义博士後研究的香港学者张语轩告诉德国之声，香港警方今日大规模抓捕民主派人士的行为显示，港府「政治化」的执法与他们所谓的「法治」是不相符的。他说：「很显然的，北京对香港的打压已扩大到更多领域。」

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 最年轻流亡者 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



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