创纪录热浪席卷阿拉斯加

（德国之声中文网）冬季结束之际，地处北极圈内的美国联邦州阿拉斯加经历一场创纪录热浪。费尔班克斯（Fairbanks）阿拉斯加气候评估中心气候专家托曼（Rick Thoman）说，尤其在北部极地，目前气温比平时高出20摄氏度。本周四（3月28日），北部海滨城市巴罗（Barrow），气温升至零下1度，-正常情况下，这一季节的温度是零下20度。

他告知，在很多城市，纷纷测得温度创纪录新高，而本周末，天气还会更热。托曼认为，这一热天气与地球暖化的总体趋势有关。他指出，"我们现在是3月份，气候如同4月或5月"，而2月份时也"已出奇暖和"。

雪橇犬赛事取消

阿拉斯加深受影响：因缺雪，很多雪橇犬赛跑活动不得不取消；由于冰层太薄，冰冻河流上不能行驶汽车，从而给这个偏僻州的交通业带来大麻烦。

海狗的繁殖或许也受到了气温过高的影响，因为，通常情况下，海狗的妈妈们是在冰上产下幼崽的。虾蟹捕捞人也在蒙难：正常情况下，他们从浮冰出发作业，而现在，浮冰不够坚固。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 沉没的世界 萨穆埃尔年仅10岁，但当问及如何看待地球气候变化所带来的影响时，他的回答是非常明了的：海平面将会大幅上升，生活在沿海地区的人们将会首当其冲。为什么会出现这种情况呢？他一脸严肃地说：“是严重污染带来的后果！”

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 最后的日出？ 七岁的丹尼尔喜欢看日出，他最担心的就是50年后再也看不到太阳了。他最大的希望就是变化没有那么剧烈，或许还能够看到绚丽的日出日落。生活中他已经开始敦促父母注意环保和回收再利用，毕竟这也关系到他的未来。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 无法呼吸 在不远的将来会出现“飞行汽车”，但一如既往会对环境带来危害。天空经常会因空气污染变得灰蒙蒙的，蓝天白云难得一见。人们已经彻底将大自然的重要性抛之脑后，连最后一棵树也被砍伐了。十岁的帕罗玛认为这一天的到来不需要50年，而是15年。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 逃离酷热的地球 七岁的埃玛不久前刚刚跟母亲去过东南亚，对这次旅行她非常兴奋，但实在是太热了！妈妈告诉她，地球每年都在变暖。她认为地球未来的景象是：太阳将会把一切都烧焦烤化，人类不得不离开地球，当然是乘坐火箭。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 火星新家园 十二岁的利努斯认为别的星球上的情形也会与地球一样，50年后人类不得不离开地球迁居到更好的生存空间如火星，但人们会重复以前的做法将那里的一切破坏殆尽。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 未来技术 在十二岁的雅恩眼里将来大自然会变得不那么重要，不过对他来说并不是一件那么糟糕的事情，到那时我们会拥有最现代的技术和许多“会飞的东西”。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 二氧化碳“手印” 关于地球六岁的阿斯特丽德的表达非常抽象：河流、人类以及空气都在流动，都在流向同一个方向，都面临着同样的威胁：一个巨大的二氧化碳“手印”。阿斯特丽德在学校里听说：这个“手印”越大，情况也就越严重。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 让我们生存下去 并不是所有艺术家都会在作品中传递出明确的信息，如十岁的米古尔要表达的意思就有两种不同的理解：一方面机器人可以在对抗气候变化中发挥作用，另一方面这种人工智能也许会失控并最终强大到可以决定我们人类的命运。无论如何，这已经是一个不可回避的话题。

孩子眼中的气候变化：50年后的地球 地球的悲剧 说起我们生活的地球，七岁的尤迪特表情严肃。她深信2067年是我们人类的大限，包括动物在内都会死亡，外星人将会统治地球。为了避免这一悲剧的出现，尤迪特学会了节省资源，如果可以用反面画画，为什么要去浪费一张新纸呢？



凝炼/任琛（德新社、法新社）