创新高：8枚中国气球逾越台湾海峡中线

（德国之声中文网）台湾国防部周六（2月10日）表示，在过去24小时内侦测到8枚中共空飘气球逾越台湾海峡中线，创单日最高，其中1枚在台湾上空消失，1枚穿越台湾北部。在农历新年假期来临之际，中方此类活动有所增加。

尽管台湾政府强烈反对，中国仍将台湾视为自己的领土。自去年12月以来，台湾国防部表示中共气球已对多条国际航道安全造成严重威胁，同时企图运用认知作战，影响台湾民心士气。

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在其关于中国军事活动的日报中，台湾国防部表示，它在周五早上发现了当日第一枚气球，并在傍晚时分发现了当日最后一枚。

根据该部提供的地图，其中1枚气球在台湾上空消失，1枚穿越台湾北部。

中国国防部在假期开始的周六没有回应置评请求。

上个月，中国政府对台湾关于气球的多次批评置之不理，称这些气球是用于气象目的，不应因政治原因而炒作。

中国战机每天在台湾海峡上空活动，经常越过以前作为双方非官方屏障的海峡中线。中国表示，它不承认这条中线的存在。

台湾上个月举行大选，现任副总统赖清德当选为下一任总统。中国称他为危险的分裂主义分子。

赖清德将于5月上任。他已提出与中国对话的建议，但遭到拒绝。他表示，只有台湾人民可以决定自己的未来。

去年2月，中国使用气球进行间谍活动的潜在可能成为全球焦点。当时，美国击落了一枚据说是用于监视的中国气球。中国称该气球是一艘偶然偏离航线的民用飞艇。



（路透社）

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