创单日新高：台军方称侦获153架次中国军机

“联合利剑-2024B”军演当日至次日的25个小时内，中国扰台军机达到创纪录的153架次。日本表达 “关切”并紧急起飞战斗机，美菲“海上战士合作”年度军演照例举行。

（德国之声中文网）台湾国防部通报称，在中国宣布"联合利剑-2024B"军演结束后的第二天（10月15日），仍然侦获大量中国军机在台海中线空域活动。军演当日至次日的25个小时内，中国扰台军机达到创纪录的153架次。

这一时段是从周一（10月14日）上午5时起到周二（10月15日）上午6时止，是单日最多架次纪录。其中逾越海峡中线进入西部、西南及东部空域111架次。同时中国出动各型军舰14艘及公务船12艘，持续在台海周边活动。

对此，台湾军方表示运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

日本表达 "关切"并紧急起飞战斗机

中国军方宣布"联合利剑-2024B"周一凌晨开始，傍晚宣布结束。台湾国防部当天下午在记者会上通报，自10月14日上午5点2分截至日下午约4点半左右，台湾军方侦测到中国解放军在台湾周边海空域实施的操演空中兵力有125架次，其中包含主、辅战机，其中90架次进入台湾军方划设的应变区。

台湾国防部对中国的大规模演习表示谴责，称其为"非理性和挑衅性"的行为。美国称这些行动"毫无依据"。

中国再度发动环台军演 台湾人怎么看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

日本周二表示，已向中国表达了对这次演习的"关切"，并在其南部的与那国岛附近紧急起飞了战斗机。

"日本政府密切关注相关事态发展，并已向中方表达了我国的关切。"日本内阁官房副长官青木一彦在例行新闻发布会上表示。

中国声称民主治理的台湾是其领土的一部分，并一再重申不承诺放弃武力占领台湾。近年来，北京加大了对台北的军事威胁。周一的行动是两年多来进行的第四轮大规模军事演习。

美菲举行"海上战士合作"年度军演

中国在台湾周边举行了大规模军事演习的第二天（10月15日），数千名美国和菲律宾的海军陆战队于星期二菲律宾北部和西部展开为期10天的联合演习。

美菲一年一度的"海上战士合作"（Kamandag）联合军演，目的之一是保卫菲律宾主要岛屿吕宋岛的北部海岸，该岛距离台湾约800公里。

除了中国对台湾的威胁之外，美菲联合演习的另一个背景是中国与菲律宾因南中国海争议水域的冲突不断升级。尽管菲律宾海军陆战队司令罗哈斯（Arturo Rojas）周二强调，"海上战士合作"筹划已久，"与该地区发生的任何事情都无关"。

美国海军陆战队代表格伦(Stuart Glenn)表示，此次演习的目的在于帮助美国及其盟友应对"任何危机或突发事件"。

参加演习的人员主要来自美国和菲律宾，各有一千多名；同时还有少部分来自澳大利亚、英国、日本和韩国的部队。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。(())