创办人因以色列言论辞职 网络峰会惹风波

（德国之声中文网）超过160个国家的7万多人相聚里斯本，前来参加2023网络峰会（Web Summit）。其中不乏各国政要与商界大佬。本届峰会于11 月13 日至16 日在里斯本举行。与以往不同的是：Web Summit的创始人科斯格雷夫（Paddy Cosgrave）不久前辞去了首席执行官一职，而葡萄牙总理科斯塔在Web Summit召开之前不久宣布辞职。

辞职风波

科斯塔因为牵涉腐败案在11月7日宣布辞职。Web Summit的创始人科斯格雷夫的辞职涉及到他之前在社交媒体X上发表的言论。以色列在恐怖组织哈马斯恐袭后，在加沙地带发起地面行动。科斯格雷夫在X上写道，战争罪就是战争罪，即使是盟国所为。他并没有明确谴责哈马斯的恐袭。

资料图片：Web Summit的创始人科斯格雷夫

这引发了以色列驻里斯本大使的不满，并立即呼吁抵制这场网络峰会。西门子、谷歌、脸书、苹果和亚马逊等互联网巨头纷纷退出这场峰会。科斯格雷夫之后道歉，不久后宣布辞职。他的继任者到最近才公布： 40 岁的马赫（Katherine Maher），曾任维基媒体基金会负责人。

哈贝克不来了

葡萄牙总统德索萨（Marcelo Rebelo de Sousa）认为一切都会好起来的。他对媒体说：“具有讽刺意义的是，发生的一切只会增加这次活动的热度。辩论会是网络峰会最好的广告。“ 不过，他表示不会参加今年的正式闭幕式，但会作为惊喜嘉宾出席峰会。

德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）取消了前往里斯本参加峰会的行程，虽然德国再次成为今年网络峰会的最大参会国之一。原计划中哈贝克将在峰会召开期间发表演讲。他取消行程的原因之一是，德国原本与葡萄牙计划商讨经济会谈，在科斯塔辞去总理后，德国突然之间没有了合作伙伴。

尽管有着种种风波，但还是有众多名人和专家前来参加网络峰会。 曾将战争情报交给维基解密的美国人切尔西·曼宁（Chelsea Manning）将就数字安全问题发表演讲，乌克兰的前世界级拳王克利奇科（Wladimir Klitschko）将就乌克兰问题发表演讲。维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）的妻子莫里斯·阿桑奇（Stella Assange）、知名葡萄牙足球教练博阿斯（André Villas-Boas）和克罗地亚女足球员马尔科维奇（Ana Markovic）也将发表演讲。

监管人工智能意味着什么？

除了商业交流之外，峰会的一个重点是讨论人工智能的益处和危险气候危机以及怎样拯救世界。当然，还安排了各种各样的娱乐活动。每天晚上都有派对活动，比如在工业区的创意中心 Beato 或 "Patio da Galé "有特色的地方。

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