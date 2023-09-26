刚达成停火协议的纳卡地区一燃料库发生爆炸 数百人死伤

（德国之声中文网）阿塞拜疆纳卡地区一座燃料库周一（9月25日）发生爆炸已经导致至少20人死亡，另有290人受伤。纳卡地区亚美尼亚裔地方官员周二表示，受伤人员都已被送医救治，其中数十人伤势严重。燃料库发生爆炸的原因尚不清楚。

目前大量居民正在利用私人轿车和公共汽车离开纳卡地区。周一，当地官方表示，所有想前往亚美尼亚的居民都可以离开纳卡。

9月19日，阿塞拜疆发动闪电攻击，结束了当地亚美尼亚裔的自治。次日，纳卡地区分离政权阿尔察赫共和国被迫接受停火协议。大批亚美尼亚裔人逃往亚美尼亚。阿尔察赫共和国方面称，所有想离开纳卡的人员都可以得到免费的汽车燃料。

据统计，生活在纳卡地区的亚美尼亚裔总数约为12万。亚美尼亚政府方面周二表示，目前逃至亚美尼亚境内的人数至少为13550人。

纳卡地区从国际法的角度被认定为阿塞拜疆的领土。但是在纳卡生活的主要是亚美尼亚裔。分离政权阿尔察赫共和国声称随纳卡地区拥有主权，并事实控制了部分地区。

自2020年以来，阿塞拜疆取消了向其土生土长的亚美尼亚居民提供特殊地位或自治权的提议，并坚持要将他们“融入”到阿塞拜疆。国际调解员和人权组织强调应该尊重当地亚美尼亚人的自决权。

2022年12月开始，阿塞拜疆封锁了阿尔察赫共和国，违反了2020年停火协议和国际法裁决。封锁措施对阿尔察赫的居民造成了人道主义危机，红十字会和俄罗斯维和部队的人道主义援助车队也被阻拦，导致必需品无法进入，该地区的12万居民被困。

上周，阿塞拜疆再度违反2020年停火协议，对阿尔察赫共和国发动大规模军事进攻。

阿塞拜疆和亚美尼亚的世纪冲突

（路透社、德新社）

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