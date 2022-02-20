 刚离战争 又入″虎口″ 乌难民或成人贩目标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2022

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时政风云

刚离战争 又入"虎口" 乌难民或成人贩目标

刚刚逃离战争，又有被人贩子盯上的危险：德国各地都有志愿者愿意向乌克兰难民深处援助之手，但也有迹象表明，人贩子和皮条客也想趁虚而入。独自在德国的乌克兰年轻女性和未成年人都有可能成为他们的目标。

Berlin Hauptbahnhof Ankunft Flüchtlinge aus Ukraine

（德国之声中文网）有一名55岁的男子专门将目标对准来自乌克兰的年轻女性，他许诺开车送她们去汉堡市，此人在警方有性侵记录。29岁和21岁两名男性有意搭讪独自一人或是带着孩子的女性，还有两个50和53岁的男人给女性难民钱，前提是后者要和他们回家。

警方一名发言人向德国之声表示："遗憾的是，有些人想利用难民的绝望和需求，这种人也引起了志愿者和我们警方的注意。"

俄罗斯进攻乌克兰后，大批乌克兰人为了逃避战火离开家乡，目前德国已有超过8万乌克兰难民，德国各地都有声援和帮助乌克兰难民的民众。不过与此同时，人口贩子也乘机作案 。柏林主火车站人多客杂，让他们有了趁虚而入的机会。

警方表示："我们有一个案例发生在一名心力交瘁的乌克兰女性身上，我们没有办法，只能发出驱逐令。我们目前有大量真诚的志愿者，而另一方面，有人想利用这种动荡的局面浑水摸鱼，为自己牟利。"

有志愿者一直跟踪可疑的人贩子，直到他们放开受害者为止，在柏林火车站援助小组的晨会上，与会者们也谈到了这个问题。但目前的一切措施足以保护到来的乌克兰女性和未成年人吗？

社会教育家塞塞克-埃文斯（Monika Cissek-Evans）表示："如果给那些收留乌克兰女性的志愿者进行登记，那就更理想了。不幸的是，其中也有人想着要剥削别人，尤其是瞄准那些人生地不熟的人。值得注意的是，不怀好意的并不只有男性，也不能轻易相信女性。" 20几年前她在慕尼黑创立了"Jadwiga"，这是一个专为人贩受害者设立的咨询中心。塞塞克-埃文斯和同事们正在赶制乌克兰语的宣传单，过几天会在火车站进行分发。她介绍说："传单内容包括，不要把你的护照交给别人，把手机带在身边。上别人车之前先把车号拍下来。别人提供你住处，记得要查看对方的身份证件，把姓名和地址都抄下来。"

Huschke Mau

有过妓女经验的Huschke Mau：“由于市场和需求如此之大，人贩子和皮条客已经开始在火车站台接近乌克兰女性”

作家，活跃人士Huschke Mau（化名）本人有过十年做妓女的经历，她写了一本自传体小说，题目是《剥夺人性：为什么我们必须废除卖淫》。她指出："在这里，色情行业消费的人数达到每天120万人次。德国是欧盟范围内人贩运的第一大目的地国。我们有着欧洲妓院的外号，应该感到羞愧。由于市场和需求如此之大，人贩子和皮条客已经开始在火车站台接近乌克兰女性，因为他们知道，难民可以给他们带来很多钱。"

她担心，许多独自逃到德国的成年和未成年女性经历了可怕的战争后，会受到二次创伤。她还补充表示："一位志愿者告诉我，一位乌克兰女性甚至不敢轻易在站台喝水，因为她害怕被下了安眠药送进妓院。我们以后会看到类似事件的发生，这是可耻的。许多人可能真的只是热心帮忙，但乌克兰女性来到这里后，首先应该怀疑每个男人背后的动机。"

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    躲避战火的乌克兰百姓

    等待入境斯洛伐克

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    躲避战火的乌克兰百姓

    逃离战火

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  • BdTD | Ukraine

    躲避战火的乌克兰百姓

    搭火车前往波兰

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  • Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

    躲避战火的乌克兰百姓

    大排长龙的逃难人潮

    前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

  • Frauen und Männer gehen mit Tüten und Taschen in den Händen eine Straße entlang

    躲避战火的乌克兰百姓

    逃往匈牙利

    一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。


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