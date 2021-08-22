刚果（金）矿区遇袭 5名中国公民遭绑架

（德国之声中文网）刚果一名官员和军队发言人周日（21日）向路透社表示，有名枪手在刚果民主共和国东南部某矿区附近杀死一名警察并绑架了五名中国公民，中国驻刚果大使馆也证实了该事件，并呼吁当地中国公民尽快撤离。

路透社指出，目前还不清楚是凶嫌是谁，但该区域的中国矿业公司和地方政府间的关系紧张，当局称部分公司在没有许可证的情况下非法经营。

法新社引述当地军方人士称，凌晨2点左右，中国人在南基伍省菲兹县的穆凯拉村（Mukera）遭到了武装匪徒的袭击。军方发言人说：「总共有14人，5人被袭击者带走，去向不明」。并补充说，其他9人已安全撤离。

政府发言人卡塞雷卡（Dieudonne Kasereka）向路透社说：「一个武装团体与警察交火。五名中国公民遭到绑架。」中国驻刚果大使馆的发言人并未回应路透社的评论请求，也没有透露发生冲突的矿区名称。

不过，《环球时报》引述中国驻刚果大使馆的公告证实了这起事件。中国驻刚果大使馆21日晚间发布紧急安全提醒称，当地时间21日凌晨，刚果南基伍省一矿业公司营地遭到不明身份武装分子袭击，经向涉事企业核实，有5名中国公民被绑架。

该提醒写道：「目前，刚果（金）东部伊图里、北基伍和南基伍三省安全形势极其复杂严峻，多次发生涉我公民的武装劫掠和绑架等恶性案件。」同时也提醒中国公民暂勿前往这三个地区，若已经在当地，则请尽快离开。

路透社报导称，今年8月，南基伍省政府暂停6家中资公司的业务，命令所有本地和外国员工离开这些地点，据当地媒体报道，由于公司没有立即关闭，一些地区爆发了抗议活动。

当时，为当地一个社区咨询的律师万杜马（Christian Wanduma）曾对法新社表示：「采矿活动完全无视法规。」

另外，刚果总统菲利克斯·齐塞克迪（Felix Tshisekedi）也正在审查前总统约瑟夫-卡比拉（Joseph Kabila）时期与中国投资者签署的60亿美元「基础设施换矿产 」协议。

他之前曾指出，，因人们担心这些合同没有使刚果充分受益，一些采矿合同可能会遭到审查。据悉，刚果是世界上最大的钴生产国和非洲主要的铜开采国。

不过，路透社也指出，即使没有合同纠纷，动荡的刚果东部地区也是一个难以做生意的地方。各民兵组织为了控制土地和自然资源而斗争。最近几周，刚果军队与M23运动叛乱分子发生冲突，迫使数千人逃离。

（路透社、环球时报、法新社）

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