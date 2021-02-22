 刚果（金）关闭多处矿山 缓和中企与当地矛盾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2021

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刚果（金）关闭多处矿山 缓和中企与当地矛盾

据法新社报道，刚果民主共和国一个地方政府关闭了数家矿山，以缓和当地居民和中资采矿企业之间的矛盾。

Bildergalerie Kobalt DR Kongo

（德国之声中文网）法新社8月21日援引当地消息人士报道，刚果南基伍省（South Kivu）省长下令关闭姆文加（Mwenga）地区的6家采矿企业。这一地区集中了许多独立经营、相互竞争的采矿者。

为当地一个社区咨询的律师万杜马（Christian Wanduma）对法新社表示："采矿活动完全无视法规。"此前，刚果当局已宣布，审核政府在一家开采钴和铜矿的大企业中的股份。一家中国国有企业是该矿的主要合作方。

彭博社8月20日报道称，该社核实的文件显示，本月早些时候，刚果（金）总统费利克斯·齐塞克迪（Felix Tshisekedi）办公室授权调查洛阳钼业的矿产储量数据和项目融资成本。为确保中国企业洛阳钼业遵守刚果（金）"Tenke Fungurume Mine"（简称TFM）铜钴矿项目的合同义务，刚果（金）成立了一个委员会。

Neues Bergbaugesetz in der RD Kongo

刚果（金）是全球最大的钴矿出产国

刚果致力于寻求更公平地分享该国丰富的矿产资源。万杜马说，虽然暂停采矿是一个积极的决定，但还必须有其他措施来确保 "矿产资源被掠夺 "的社区能够 "恢复其权利"。他说，采矿公司的活动占用并被破坏农业用地，导致当地居民无法在那里耕种。

法新社获得的基伍省省长发布的一份政令文件中称，"有必要在半工业化采矿领域重建秩序，维护当地居民利益、保护环境、尊重人权"。文件还说，这样做还可以实现 "生产的可追溯性"。

行政令列出了6家暂停经营活动的企业名单，并称这些企业的当地及外国员工必须立即离开。在一个特设委员会对个案情况逐一研究之前，采矿设备将被封存。6家企业都是中资所有或与中方有合作关系。

 

（法新社）

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