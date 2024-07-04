刚果民兵组织袭击金矿 造成至少4名中国人死亡

（德国之声中文网）据法新社报道，非洲刚果民主共和国东北部伊图里省（Ituri）的一座金矿遭到民兵组织袭击，造成至少4名中国人丧生。袭击也造成数名刚果人死伤。

当地一些消息人士说，民兵组织“刚果发展合作社”（CODECO）制造了这场袭击。该组织声称要保护伦杜部落（Lendu）的利益，对抗敌对的赫马部落（Hema）。

在伊图里省和刚果南部的基伍省（Kivu）针对矿区和矿区车队的袭击频繁发生。在这些矿区工作的中国人很多。刚果当地人同中国人之间因金矿而起的冲突也很常见。

刚果议员比基利森德（Jean-Pierre Bikilisende）接受法新社采访时说，是“刚果发展合作社”袭击了金矿，“我们初步估计有4名中国人死亡，刚果武装部队 (FARDC) 两名成员受伤”。

其它消息源称，总共有6名中国人在袭击中遇难，其中包括保镖。另外还有两名刚果士兵和两名平民被打死。

当地行政部门负责人蒙比亚尼 (Dieudonne Mombiani)说：“还有一些人被绑架了。我们不知道他们是不是还活着。”

中国驻刚果大使馆没有立即发表评论。

今年年初以来，民兵组织“刚果发展合作社”在伊图里省袭击了数个村庄，造成数十名平民死亡。

1999年到2003年，伊图里省的族群间暴力事件造成数千人死亡，后来在欧洲部队的干预才恢复平静。

2017年，冲突再次爆发，造成数千人死亡，大量平民流离失所。

（法新社）

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